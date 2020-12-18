　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

62位民進黨立委電話全貼上臉書　張顯耀籲民眾陳情萊豬影響健康

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陸委會前副主委張顯耀。（資料照／記者陳政錄攝）

▲陸委會前副主委張顯耀。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對蔡政府拍板2021年元旦開放美國萊豬進口，陸委會前副主委張顯耀18日在臉書貼出62位民進黨立委辦公室電話，呼籲民眾打電話，陳情萊豬進口會傷害家人的健康。

另外，對於立法院24日將表決美豬美牛進口9項行政命令，張顯耀喊話綠委，「不是民進黨讓你可以當立委，是人民一票一票的投才讓你能夠當選，拜託ＯＯＯ立委，考量民意拒絕黨意，12/24（四）表決的時候投下反對票」。

張顯耀臉書全文如下：

拒絕萊豬襲台 您一通電話就能出力

#打給民進黨立委可以這樣說

您好，我是住在你選區的選民，萊豬進口會傷害我家人的健康，我家裡有小孩/老人，他們都是食用萊豬的高風險族群，現在政府的標示不清楚，外食與加工食品，原料有萊豬也難查證，容易讓民眾誤食，最好的管制方式就是不要進口。

不是民進黨讓你可以當立委，是人民一票一票的投才讓你能夠當選，拜託ＯＯＯ立委，#考量民意拒絕黨意，12/24（四）表決的時候投下反對票。

#民進黨立委辦公室電話
【台北市】
吳思瑤 02-2358-8131
何志偉 02-2358-6356
高嘉瑜 02-2358-6711
【新北市】
林淑芬 02-2358-8186
余天 02-2358-6036
吳秉叡 02-2358-6851
蘇巧慧 02-2358-6191
張宏陸 02-2358-8066
羅致政 02-2358-6871
江永昌 02-2358-8199
吳琪銘 02-2358-6316
賴品妤 02-2358-8116
【基隆市】
蔡適應 02-2358-6686
【桃園市】
鄭運鵬 02-2358-6666
黃世杰 02-2358-6281
【台中市】
蔡其昌 02-2358-6151
張廖萬堅 02-2358-8282
莊競程 02-2358-8011
黃國書 02-2358-6846
何欣純 02-2358-8388
【彰化縣】
陳秀寳 02-2358-6881
黃秀芳 02-2358-6256
陳素月 02-2358-6691
【雲林縣】
蘇治芬 02-2358-6876
劉建國 02-2358-8088
【嘉義縣】
蔡易餘 02-2358-6388
陳明文 02-2358-8101
【嘉義市】
王美惠 02-2358-8561
【台南市】
賴惠員 02-2358-6906
郭國文 02-2358-8311
陳亭妃 02-2358-6761
林宜瑾 02-2358-8316
林俊憲 02-2358-6931
王定宇 02-2358-8211
【高雄市】
邱議瑩 02-2358-6516
邱志偉 02-2358-6561
劉世芳 02-2358-6066
林岱樺 02-2358-8021
李昆澤 02-2358-6086
趙天麟 02-2358-6576
許智傑 02-2358-6621
賴瑞隆 02-2358-6888
【屏東縣】
鍾佳濱 02-2358-6626
蘇震清 02-2358-6636
【宜蘭縣】
陳歐珀 02-2358-6220
【台東縣】
劉櫂豪 02-2358-6286
【澎湖縣】
楊曜 02-2358-6736
【原住民】
陳瑩 02-2358-8280
伍麗華 02-2358-8258
【不分區立法委員】
吳玉琴 02-2358-6046
洪申翰 02-2358-6081
范雲 02-2358-6056
羅美玲 02-2358-8558
邱泰源 02-2358-6116
周春米 02-2358-8181
游錫堃 02-2358-5858
柯建銘 02-2358-6106
管碧玲 02-2358-8146
莊瑞雄 02-2358-6368
沈發惠 02-2358-6176
林楚茵 02-2358-6526
湯蕙禎 02-2358-8106

其他人也看了這些...

反萊豬醫師遭高雄警約談　江啟臣批：以司法恐嚇民眾
醫師反萊豬遭警約談！　謝龍介質疑：蔡政府到底在害怕什麼？
醫師因「反萊豬」被約談　國民黨：民進黨已成民主怪獸

更多熱門新聞...

衛福部喊告！醫稱萊劑比搖頭丸毒　民眾黨團籲：停止壓制言論自由
警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯　林奕華：一開始以為是假的
反萊豬醫師蘇偉碩遭約談　林為洲：太扯！國家機器動成這樣

振興一下我們的美麗

ET快訊
陳建州震怒開嗆！　「連單純自慰影片都不敢講」
吃一碗就爆鈉！　20款泡麵「驚人熱量」排行出爐
台籍女機師確診發病前14天在國內　感染源可能在台灣
快訊／賞金50萬給獵人了！　家屬拿出「紅包」鞠躬感謝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

62位民進黨立委電話全貼上臉書　張顯耀籲民眾陳情萊豬影響健康

環南市場「下雪」　攤商誤觸警報泡沫狂噴堆小腿高

蘇偉碩引醫界寒蟬效應　朱立倫嘆：台灣言論自由「麥娜絲」

陳玉珍嗆陳菊「反萊牛」：民進黨雙標已經見怪不怪

蘇偉碩反萊豬遭查水表　藍委納悶：蘇貞昌被告的進度呢？

「衛福部良心被狗吃了嗎？」孫大千：無法證明無毒卻要蘇偉碩舉證

陳玉珍自掏腰包！　金門鄉親赴台就醫免費住宿

國民黨又拉陳菊救援　菊幕僚列三點回嗆：一條鞭式抹黑陳菊

不讓消防猛男專美於前　阮昭雄推「肌肉月曆」大秀重訓成果

影／陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

62位民進黨立委電話全貼上臉書　張顯耀籲民眾陳情萊豬影響健康

環南市場「下雪」　攤商誤觸警報泡沫狂噴堆小腿高

蘇偉碩引醫界寒蟬效應　朱立倫嘆：台灣言論自由「麥娜絲」

陳玉珍嗆陳菊「反萊牛」：民進黨雙標已經見怪不怪

蘇偉碩反萊豬遭查水表　藍委納悶：蘇貞昌被告的進度呢？

「衛福部良心被狗吃了嗎？」孫大千：無法證明無毒卻要蘇偉碩舉證

陳玉珍自掏腰包！　金門鄉親赴台就醫免費住宿

國民黨又拉陳菊救援　菊幕僚列三點回嗆：一條鞭式抹黑陳菊

不讓消防猛男專美於前　阮昭雄推「肌肉月曆」大秀重訓成果

影／陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

李佳穎瀏海越來越短！ 「眉上3公分」新髮型萌炸：豬哥亮

印度無良夫賭輸逼妻子跟贏家嘿咻　妻拒絕遭潑硫酸！

可續麥飯、味噌湯！新竹老宅裡的日式定食店　激推外酥內軟炸雞柳

祉呼錄影「防護罩＋全身消毒」防疫　韓網讚爆：看得出真想活下去

丫頭曝飲料店被某藝人「白喝1年」　每次都不付錢還嗆：我是誰？

太暗、過曝都能救！攝影師實測 Apple ProRAW 大讚：太厲害

中職退役球員棒球賽　洪騰勝先發、洪一中蹲捕

容器打不開怎辦？　研究：野生袋鼠也能「透過眼神」向人類求助

先探／2021年回不去的改變

偶要出去～雪橇犬「兩段式尖叫」逼爸開門　網拳頭硬：差點虐狗

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

486先生包高雄五星飯店3千間房送國人

陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

「我只是個小醫生」　蘇偉碩恐面臨3年徒刑：醫界寒蟬效應

北市跨年晚會不排除「改線上」現場不開放

國人團結防疫　蔡英文宣布報稅好康

遭爆與人妻婚外情！台中勞工局長深夜請辭

立院同意續押蘇震清廖國棟　朝野無異議通過

陳菊8年前喊：美牛爭議反映台灣民主多元

外交都會事先講好　蘇貞昌轟盧秀燕破壞多年努力

2012年立院公報曝！開放萊劑、只標產地　江啟臣當年也投同意票

蘇偉碩事件延燒　蘇貞昌：多點理性、少點政治

賴清德出席英系餐敘「修補關係」

新北通過外送平台條例　「每日送餐不得超過12小時」

羅智強「自首」聲援蘇偉碩：就是看不起雙標民進黨

更多熱門

相關新聞

恐懼美豬　來自不熟悉美國養豬業

恐懼美豬　來自不熟悉美國養豬業

政府解禁美豬進口，引發消費者的食安疑慮，因為美豬吃的是添加萊克多巴胺的飼料。有心人士趁機煽風點火，更助長民眾的恐懼。我在北美居住超過三十年，美牛、美豬大量吃，從來沒有食安的疑慮或恐懼。國內民眾對美豬的恐懼，來自於對美國養豬業不熟悉。

蘇偉碩引寒蟬效應　朱立倫嘆：言論自由「麥娜絲」

蘇偉碩引寒蟬效應　朱立倫嘆：言論自由「麥娜絲」

醫師遭查水表　藍委納悶：蘇貞昌被告的進度？

醫師遭查水表　藍委納悶：蘇貞昌被告的進度？

孫大千：衛福部良心被狗吃了嗎？

孫大千：衛福部良心被狗吃了嗎？

陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

關鍵字：

張顯耀萊豬美豬民進黨立委

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面