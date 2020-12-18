62位民進黨立委電話全貼上臉書　張顯耀籲民眾陳情萊豬影響健康

▲陸委會前副主委張顯耀。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對蔡政府拍板2021年元旦開放美國萊豬進口，陸委會前副主委張顯耀18日在臉書貼出62位民進黨立委辦公室電話，呼籲民眾打電話，陳情萊豬進口會傷害家人的健康。

另外，對於立法院24日將表決美豬美牛進口9項行政命令，張顯耀喊話綠委，「不是民進黨讓你可以當立委，是人民一票一票的投才讓你能夠當選，拜託ＯＯＯ立委，考量民意拒絕黨意，12/24（四）表決的時候投下反對票」。

張顯耀臉書全文如下：

拒絕萊豬襲台 您一通電話就能出力

#打給民進黨立委可以這樣說



您好，我是住在你選區的選民，萊豬進口會傷害我家人的健康，我家裡有小孩/老人，他們都是食用萊豬的高風險族群，現在政府的標示不清楚，外食與加工食品，原料有萊豬也難查證，容易讓民眾誤食，最好的管制方式就是不要進口。

不是民進黨讓你可以當立委，是人民一票一票的投才讓你能夠當選，拜託ＯＯＯ立委，#考量民意拒絕黨意，12/24（四）表決的時候投下反對票。

#民進黨立委辦公室電話

【台北市】

吳思瑤 02-2358-8131

何志偉 02-2358-6356

高嘉瑜 02-2358-6711

【新北市】

林淑芬 02-2358-8186

余天 02-2358-6036

吳秉叡 02-2358-6851

蘇巧慧 02-2358-6191

張宏陸 02-2358-8066

羅致政 02-2358-6871

江永昌 02-2358-8199

吳琪銘 02-2358-6316

賴品妤 02-2358-8116

【基隆市】

蔡適應 02-2358-6686

【桃園市】

鄭運鵬 02-2358-6666

黃世杰 02-2358-6281

【台中市】

蔡其昌 02-2358-6151

張廖萬堅 02-2358-8282

莊競程 02-2358-8011

黃國書 02-2358-6846

何欣純 02-2358-8388

【彰化縣】

陳秀寳 02-2358-6881

黃秀芳 02-2358-6256

陳素月 02-2358-6691

【雲林縣】

蘇治芬 02-2358-6876

劉建國 02-2358-8088

【嘉義縣】

蔡易餘 02-2358-6388

陳明文 02-2358-8101

【嘉義市】

王美惠 02-2358-8561

【台南市】

賴惠員 02-2358-6906

郭國文 02-2358-8311

陳亭妃 02-2358-6761

林宜瑾 02-2358-8316

林俊憲 02-2358-6931

王定宇 02-2358-8211

【高雄市】

邱議瑩 02-2358-6516

邱志偉 02-2358-6561

劉世芳 02-2358-6066

林岱樺 02-2358-8021

李昆澤 02-2358-6086

趙天麟 02-2358-6576

許智傑 02-2358-6621

賴瑞隆 02-2358-6888

【屏東縣】

鍾佳濱 02-2358-6626

蘇震清 02-2358-6636

【宜蘭縣】

陳歐珀 02-2358-6220

【台東縣】

劉櫂豪 02-2358-6286

【澎湖縣】

楊曜 02-2358-6736

【原住民】

陳瑩 02-2358-8280

伍麗華 02-2358-8258

【不分區立法委員】

吳玉琴 02-2358-6046

洪申翰 02-2358-6081

范雲 02-2358-6056

羅美玲 02-2358-8558

邱泰源 02-2358-6116

周春米 02-2358-8181

游錫堃 02-2358-5858

柯建銘 02-2358-6106

管碧玲 02-2358-8146

莊瑞雄 02-2358-6368

沈發惠 02-2358-6176

林楚茵 02-2358-6526

湯蕙禎 02-2358-8106

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