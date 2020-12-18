62位民進黨立委電話全貼上臉書　張顯耀籲民眾陳情萊豬影響健康

▲陸委會前副主委張顯耀。（資料照／記者陳政錄攝）
記者蘇晏男／台北報導
針對蔡政府拍板2021年元旦開放美國萊豬進口，陸委會前副主委張顯耀18日在臉書貼出62位民進黨立委辦公室電話，呼籲民眾打電話，陳情萊豬進口會傷害家人的健康。
另外，對於立法院24日將表決美豬美牛進口9項行政命令，張顯耀喊話綠委，「不是民進黨讓你可以當立委，是人民一票一票的投才讓你能夠當選，拜託ＯＯＯ立委，考量民意拒絕黨意，12/24（四）表決的時候投下反對票」。
張顯耀臉書全文如下：
拒絕萊豬襲台 您一通電話就能出力
#打給民進黨立委可以這樣說
您好，我是住在你選區的選民，萊豬進口會傷害我家人的健康，我家裡有小孩/老人，他們都是食用萊豬的高風險族群，現在政府的標示不清楚，外食與加工食品，原料有萊豬也難查證，容易讓民眾誤食，最好的管制方式就是不要進口。
不是民進黨讓你可以當立委，是人民一票一票的投才讓你能夠當選，拜託ＯＯＯ立委，#考量民意拒絕黨意，12/24（四）表決的時候投下反對票。
#民進黨立委辦公室電話
【台北市】
吳思瑤 02-2358-8131
何志偉 02-2358-6356
高嘉瑜 02-2358-6711
【新北市】
林淑芬 02-2358-8186
余天 02-2358-6036
吳秉叡 02-2358-6851
蘇巧慧 02-2358-6191
張宏陸 02-2358-8066
羅致政 02-2358-6871
江永昌 02-2358-8199
吳琪銘 02-2358-6316
賴品妤 02-2358-8116
【基隆市】
蔡適應 02-2358-6686
【桃園市】
鄭運鵬 02-2358-6666
黃世杰 02-2358-6281
【台中市】
蔡其昌 02-2358-6151
張廖萬堅 02-2358-8282
莊競程 02-2358-8011
黃國書 02-2358-6846
何欣純 02-2358-8388
【彰化縣】
陳秀寳 02-2358-6881
黃秀芳 02-2358-6256
陳素月 02-2358-6691
【雲林縣】
蘇治芬 02-2358-6876
劉建國 02-2358-8088
【嘉義縣】
蔡易餘 02-2358-6388
陳明文 02-2358-8101
【嘉義市】
王美惠 02-2358-8561
【台南市】
賴惠員 02-2358-6906
郭國文 02-2358-8311
陳亭妃 02-2358-6761
林宜瑾 02-2358-8316
林俊憲 02-2358-6931
王定宇 02-2358-8211
【高雄市】
邱議瑩 02-2358-6516
邱志偉 02-2358-6561
劉世芳 02-2358-6066
林岱樺 02-2358-8021
李昆澤 02-2358-6086
趙天麟 02-2358-6576
許智傑 02-2358-6621
賴瑞隆 02-2358-6888
【屏東縣】
鍾佳濱 02-2358-6626
蘇震清 02-2358-6636
【宜蘭縣】
陳歐珀 02-2358-6220
【台東縣】
劉櫂豪 02-2358-6286
【澎湖縣】
楊曜 02-2358-6736
【原住民】
陳瑩 02-2358-8280
伍麗華 02-2358-8258
【不分區立法委員】
吳玉琴 02-2358-6046
洪申翰 02-2358-6081
范雲 02-2358-6056
羅美玲 02-2358-8558
邱泰源 02-2358-6116
周春米 02-2358-8181
游錫堃 02-2358-5858
柯建銘 02-2358-6106
管碧玲 02-2358-8146
莊瑞雄 02-2358-6368
沈發惠 02-2358-6176
林楚茵 02-2358-6526
湯蕙禎 02-2358-8106
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