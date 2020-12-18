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重機不改裝酒駕不上路　歸仁警車聚活動主動宣導交安

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▲「台灣BMW汎德摩托車車主俱樂部」在奇美博物館舉辦一年一度的車聚活動，台南市歸仁分局主動到場宣導交安，能保障合法活動與用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台灣BMW汎德摩托車車主俱樂部」在奇美博物館舉辦一年一度的車聚活動，台南市歸仁分局主動到場宣導交安，能保障合法活動與用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局接獲民眾反映，臉書社團「台灣BMW汎德摩托車車主俱樂部」於12月18日在奇美博物館舉辦一年一度的車聚活動，屆時將有上千人參與，民眾擔心重機騎士聚集，改裝車輛恐造成沿線交通壅塞及影響行車安全，因此透過網路向警方反映，希望能保障合法用路人路權。

▲「台灣BMW汎德摩托車車主俱樂部」在奇美博物館舉辦一年一度的車聚活動，台南市歸仁分局主動到場宣導交安，能保障合法活動與用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方接獲情資後，立即透過臉書社團聯繫到承辦單位卡芙創意公司，公司吳姓負責人表示，本項活動係由台灣BMW汎德公司主辦，活動過程均依規定申請路權，並有聘請義交於各大路口指揮交通。另外公司的政策，凡是改裝套件，均需符合台灣法律規定檢驗合格才能裝設，因此幾乎不會有違法改裝的情事。

▲「台灣BMW汎德摩托車車主俱樂部」在奇美博物館舉辦一年一度的車聚活動，台南市歸仁分局主動到場宣導交安，能保障合法活動與用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，該次活動於12月18日下午2時起至10時止在奇美博物館舉辦，入夜後有安排車主進行晚宴，席中如有飲酒，結束後主辦單位有安排接駁車接送，務使參加的車主均能遵守法律規定，勿酒後駕車造成自己或他人的危害。

▲「台灣BMW汎德摩托車車主俱樂部」在奇美博物館舉辦一年一度的車聚活動，台南市歸仁分局主動到場宣導交安，能保障合法活動與用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台灣BMW汎德摩托車車主俱樂部」在奇美博物館舉辦一年一度的車聚活動，台南市歸仁分局主動到場宣導交安，能保障合法活動與用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局分局長洪頂力表示，歸仁分局轄區奇美博物館是台南市知名景點，假日經常舉辦大小活動，警方針對違法的活動，一定嚴格執法，絕不寬貸。但如果活動經過正當申請，符合法律規定，警方亦會保障舉辦單位的權利。本次活動，歸仁警分局除利用活動舉辦期間到場宣導「重機勿改裝、酒駕不上路」外，另在活動開始及結束前後，加強周邊交通疏導及違法稽查，希望車友們在盡情參與活動之餘都能遵守法律規範，保障自己與他人的生命財產安全。

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