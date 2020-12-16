農地偷燒廢棄物引發火警　歸仁警以車追人查獲犯嫌送辦

▲台南市歸仁區沙崙里二甲發生一起燃燒雜草火警案，當時釀成民眾農作物損壞及造成空氣污染案，警方循線查獲張姓犯嫌到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區沙崙里二甲日前發生一起燃燒雜草火警案，當時釀成民眾農作物損壞及造成空氣污染案，台南市歸仁分局網路巡邏發現民眾PO文即主動介入偵辦，於12月15日通知32歲張姓男子到案說明，全案偵訊後依毀損、違反廢棄物清理法、空氣汙染防制法案等罪嫌，移送台南地檢署及函請相關單位裁處。

歸仁分局警方指出，該火警係歸仁分局執網路巡邏情蒐所發現，立即聯繫被害人於11日報案展開調查，並通知台南市環保局會同鑑識人員針對傾倒、焚燒物品進行勘察採證，火警現場位處沙崙農場周邊，位處偏僻查訪周邊農民均無所獲，全案經動員警力調閱案發地周邊監視器，過濾、比對車輛載運物品與現場傾倒物品，進而鎖定涉案車輛，以車追人並通知32歲張姓犯嫌到案說明。

初步了解，張嫌疑似偷倒廢棄物，並涉嫌引火銷焚，惟造成農作物損壞及空氣污染，讓受害人憤而上網PO文，警方依法查處送辦。歸仁分局長洪頂力呼籲，市民應循正常管道清理廢棄物，不可將廢棄物任意傾倒焚燒，勿一時心存僥倖而觸法，得不償失。

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