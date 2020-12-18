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社會 社會焦點 保障人權

陸軍八軍團士官「開BMW拒酒測」　盧警1小時收18萬元罰單

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記者黃翊婷／綜合報導

陸軍八軍團南訓中心馬姓士官（29歲）17日疑似酒駕、紅燈違規右轉被攔，卻拒絕接受酒測，與警方僵持超過1個小時，最後遭開罰18萬元紅單，駕駛的BMW轎車也被查扣。對此，陸軍第八軍團證實，雖然馬男堅稱沒有喝酒，但的確曾拒絕酒測。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲軍方今年新制上路，除了重罰酒駕，拒絕酒測也要重懲列汰。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關）

根據《自由時報》報導，陸軍第八軍團經過調查後表示，馬姓士官承認開車返回營區時有吃檳榔，但沒有喝酒，誤以為吃檳榔會有酒精反應，17日清晨5時許在鳳山區王生明路被警員攔下時，才會拒絕酒測，後來在上午近11時許前往醫院抽血檢驗，測得酒精濃度為0，不過，他拒絕酒測是事實，後續會再進行討論相關懲處。

其實，國防部已在今年將「拒絕酒測」納入「國軍官兵酒後駕駛交通工具及拒絕酒測懲罰參考基準表」，希望能重懲列汰，端正軍風紀律，一旦查證屬實直接懲處2大過。

今年9月27日陸軍花東防衛指揮部謝姓中校營長酒駕上路，當時警員的酒精檢知器亮起紅燈，證明他身上的確有酒精反應，但他還是堅持拒絕接受檢測，事隔3日後才向上級坦承此事，並在10月8日被依「國軍各級部隊軍紀安全評核」記2大過，同月12日調離主管職。

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

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