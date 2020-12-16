電動自行車充電爆炸意外頻傳！　業者曝「釀禍3大原因」

▲高雄鼓山區16日清晨傳出電動自行車充電爆炸起火然燒意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一間民宅在16日凌晨傳出火警，疑似為電動自行車充電中導致爆炸。電動車業者表示，有不少民眾為提升電動自行車行駛速度而擅自改裝原有規格，若非原廠額定電壓或電池容量，容易造成電池模組故障，導致起火燃燒意外，建議消費者應選用原廠配件並詳讀使用手冊。

電動自行車充電意外釀災的意外頻傳，業者表示，有民眾會提出想買副廠的充電器，但通常店家僅販售原廠配件，至於消費者如何購買到副廠配件，店家也無權介入，但是使用副廠配件的後果如何，也無法預防，提醒消費者應選用原廠配件為佳，另購買前應先檢查產品是否有合格檢驗標誌。

▲電動自行車業者建議，選購前應確保產品有合格檢驗標章。（圖／記者許宥孺攝）

業者提醒，消費者購買原廠電動自行車後，充電前務必詳讀使用說明書，「要充電前，先把充電器的插頭接在電池上，再去插家裡的插頭，充飽之後，先拔插頭，再拔電池端，才是正確的使用方式」，建議消費者替愛車充電時，盡量不要讓電池離開自己的視線。

業者另指出，國內交通法規規定，電動自行車行駛於道路上，最大行駛速率是每小時25公里，因此有非常多的消費者會擅自改裝規格提升速度，但改變原廠設定後，若非原廠額定電壓或電池容量，容易造成電池模組故障，導致起火燃燒意外。