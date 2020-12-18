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【北監銅雕班】收容人山豬：鐵鎚落下的人生省思

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▲▼北監銅雕班，山豬，阿豪。（圖／更保台北分會提供）

▲不想回望往事的北監銅雕班學員山豬，盼透過銅雕走出新的人生。（圖／東森購物提供）

記者吳銘峯／台北報導

法國雕塑大師羅丹讓人印象深刻的作品就是「沉思者」（法語：Le Penseur；英語：The Thinker），肌肉線條完美的男子，坐在地獄門的上方，手托著下巴和嘴唇，目光下視，朝下看著地獄眾多受難者，表情痛苦地陷入深思，表達「雖生猶死」之思。而在北監銅雕班中也有一件被銅雕大師吳宗霖賜名為「沉思」的學員作品，這件作品也深刻表達出「雖生猶死」的沉思感。

創作者山豬（化名）因毒品案件入獄，提及入監前，父親曾對深陷毒海的他說：「你如果再吸毒，我就當沒你這個兒子！」母親也每每流淚哭喊：「你這樣吸毒、糟蹋自己的人生，是為了什麼？」讓家人傷透了心，父親、母親、哥哥、妹妹甚少到監獄中來探望他。

但因為銅雕，山豬的人生有了新的開始。

鎚打下深化重生的信念

北監開辦了銅雕班，更邀請國寶銅雕大師吳宗霖入監授課，教導收容人創作銅雕。一件件看似堅硬的銅雕，蘊含著他們的悔恨及想重生的信念。透過一鎚一鎚，將銅板的延展性敲打出來，收容人手裡的銅片被敲打出一個一個的特殊印記，逐漸變化成創作者想要的形態。在無數次的鎚打中，山豬也把對自己的悔恨，一點一滴地釋放出來。

對山豬來說，他真的希望之前的人生能夠如過往雲煙，錯誤都能一筆勾銷，但是凡走過必留下痕跡，他的這個希望只能實現在他的銅雕作品上。為此，他創作出了「雲煙」，往事如雲煙，不必再回望。此外，他也很喜歡「重生」這件作品，他說，「這兩件作品是我和同學一起敲出來的，經過無數次的討論及爭執才創作出來的，別具意義。」

更生保護會於2018年在台北101大樓展出北監銅雕班學員的銅雕作品，山豬驕傲地寫信通知家人來看展，「我的哥哥、妹妹都帶家人去看了展覽，還特地拍照寄給我。」山豬開心的說著，家人們不可置信這些作品真的是他親手創作的。

更生保護會台北分會主任劉宗慧表示，收容人平常都接受社會上的關懷，當然也想找機會回饋社會，但苦於人在監獄中，因此能做的有限。若能有義賣作品的機會，除了幫助收容人建立自信，以利復歸社會，作品販售所得還能償還先前犯案所生的債務，並彌補過往的悔恨，對收容人極具意義。

▼山豬的作品獲銅雕大師吳宗霖賜名為「沉思」。（圖／更生保護會台北分會提供）

▲▼北監銅雕班，堅忍梅花，沉思。（圖／更保台北分會提供）

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