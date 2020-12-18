　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

【限制出境新制評析】學者：審判中延長限制時限太久

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼限制出境新法制度評析探討會。城仲模，李彥文。（圖／記者吳銘峯攝）

▲限制出境新法制度評析探討會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

《刑事訴訟法》已於今年5月間增訂限制出境、出海專章，明定限制的法定要件及其程序。但新法實施後半年，目前在實務上已經開始出現問題。新法規定審判中限制出境、出海累計不得逾5年；犯本刑10年以上重罪者，累計限制不得逾10年，引發學者大力批評，認為這造成限制時間太長，已經違背集中審理原則，更侵害人權。

「台灣法治暨政策研究基金會」舉辦的「限制出境心法制度評析探討」研討會，第二場由法務部政務次長陳明堂主持，題目為「限制出境強制處分於刑事訴訟法下之定位及其正當法律程序」，其間有不少專家學者，對限制出境在實務上出現的問題討論。

《刑事訴訟法》第93條之3規定，偵查中檢察官聲請延長限制出境、出海，不得逾8月，但得具理由聲請延長2次，其中第1次不得逾4月，第2次不得逾2月，亦即偵查中最長得限制1年2月。審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪（本刑10年以上重罪者），累計限制不得逾10年。這條規定，引起學者批評。

▲▼限制出境新法制度評析探討會，警大教授林裕順。（圖／記者吳銘峯攝）

▲警大教授林裕順。（圖／記者吳銘峯攝）

中央警察大學刑事系教授林裕順指出，「遲來的正義非正義」，偵查中檢察官限制的時限最常為14個月，還可以理解、接受，但審判中呢？法官對本刑十年以下之罪可以限制5年，若對十年以上重罪者，更可限制達到10年！他要大家思考一下，什麼案件需要審理到5年、10年？故若於此等思維下，司法院不斷喊出的迅速審判原則將難以實現。

此外，中信金融管理學院財經法律學系系主任劉邦繡、真理大學法律系副教授吳景欽，也都認為本條延長限制的時限過長。吳景欽雖然認為這是實務上基於審判長期化的考量，但確實與學說中提到的集中審理原則相違悖，實不可採。

至於台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍教授，則從立法思維出發，他認為政府訂立相關法律並未符合人民的需要，沒有真正的注重人權。陳志龍表示，政府仍認為基於「特定的機關」，就可以當然的「剝奪」、「限制」人民的居住自由、遷徙自由，所以才會存有許多修法漏洞。他更提出行政法上的限制出境、出海等狀況為例，批評目前仍存有「一國多制」的荒唐情形。

▼財經刑法研究學會理事長陳志龍。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼限制出境新法制度評析探討會，財經刑法研究學會理事長陳志龍。（圖／記者吳銘峯攝）

ET快訊
《型男大主廚》古錐師愛女輕生亡　摯友詹姆士發聲了
驚見愛女死在陽台！《型男大主廚》古錐師抱屍哭斷腸
翻Google地圖舊街景！拉大「車上身影」…真實身分讓他淚噴
中職新會長人選出爐！　立法院副院長蔡其昌接任
台歌手參加中國饒舌比賽「喊蔡英文」　陸方開罰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

【限制出境新制評析】學者：審判中延長限制時限太久

【限制出境新制評析】學者：應全面由法官審理決定以利救濟

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台　抱屍哭斷腸

魔老闆殘虐6／釘書機4針打舌頭實況曝！揮拳、搧巴掌宛如人間煉獄

2輛保時捷一代凱燕1元起標！彰化25日法拍、義賣500斤武界高山茶

限制出境修法做半套！違背憲法侵害人權　更有裁員兼裁判之疑

啃老男住網咖5年被斷金援！「穿心割頸」狠殺19歲工讀生一招逃死

王牌外匯交易員「年分紅數百萬」...1個錯誤慘賠2.4億　人生毀了

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

【限制出境新制評析】學者：審判中延長限制時限太久

【限制出境新制評析】學者：應全面由法官審理決定以利救濟

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台　抱屍哭斷腸

魔老闆殘虐6／釘書機4針打舌頭實況曝！揮拳、搧巴掌宛如人間煉獄

2輛保時捷一代凱燕1元起標！彰化25日法拍、義賣500斤武界高山茶

限制出境修法做半套！違背憲法侵害人權　更有裁員兼裁判之疑

啃老男住網咖5年被斷金援！「穿心割頸」狠殺19歲工讀生一招逃死

王牌外匯交易員「年分紅數百萬」...1個錯誤慘賠2.4億　人生毀了

楊丞琳爆「曾經是啞巴」！　驚見前世罹先天疾病「喉嚨遭插管」

馬祖藍眼淚…海大研究：可人造大爆發　下一步開發「預報APP」

諸羅山盃／新竹都城隍廟　唯一宮廟命名球隊

下體爛一半…她「碰水像火燒」！女兒怒：亂搞染病　醫曝心疼真相

《型男大主廚》古錐師遭喪女之痛　摯友詹姆士錄影中聞訊錯愕

青年安心成家貸款展延至2022年底！一段式機動利率降至1.4％

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

反萊豬挨告！宅神驚曝蘇偉碩「專家變累贅」關鍵　FB發文開酸

台中10大伴手禮義賣所得　市府捐助宏恩醫院：疫情影響募款艱難

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

年度山難創新高！他們都撐過1個月

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

替愛女送餐！郭主義目睹她後陽台輕生…淚喊：為什麼

更多熱門

相關新聞

【限制出境新制評析】應全面法官保留

【限制出境新制評析】應全面法官保留

《刑事訴訟法》已於今年5月間增訂限制出境、出海專章，明定限制的法定要件及其程序。但新法實施後半年，目前在實務上已經開始出現問題。其中有不少學者針對新法的法官保留原則頗有批評，認為應該全面採用法官保留原則，況且就算不能絕對法官保留，也應該要事後由法官審核，以免侵害人權。

限制出境修法做半套　違背憲法侵害人權

限制出境修法做半套　違背憲法侵害人權

請領勞保老年給付要注意！　這1動作沒弄好就不能更改

請領勞保老年給付要注意！　這1動作沒弄好就不能更改

高雄女子教唆男友弒母案　判刑定讞

高雄女子教唆男友弒母案　判刑定讞

痛痛女孩賠償案　廢棄發回更審

痛痛女孩賠償案　廢棄發回更審

關鍵字：

法律人權限制出境侵害人權修法新制法官保留比例原則法律保留原則

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面