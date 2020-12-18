【限制出境新制評析】學者：審判中延長限制時限太久

▲限制出境新法制度評析探討會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

《刑事訴訟法》已於今年5月間增訂限制出境、出海專章，明定限制的法定要件及其程序。但新法實施後半年，目前在實務上已經開始出現問題。新法規定審判中限制出境、出海累計不得逾5年；犯本刑10年以上重罪者，累計限制不得逾10年，引發學者大力批評，認為這造成限制時間太長，已經違背集中審理原則，更侵害人權。

「台灣法治暨政策研究基金會」舉辦的「限制出境心法制度評析探討」研討會，第二場由法務部政務次長陳明堂主持，題目為「限制出境強制處分於刑事訴訟法下之定位及其正當法律程序」，其間有不少專家學者，對限制出境在實務上出現的問題討論。

《刑事訴訟法》第93條之3規定，偵查中檢察官聲請延長限制出境、出海，不得逾8月，但得具理由聲請延長2次，其中第1次不得逾4月，第2次不得逾2月，亦即偵查中最長得限制1年2月。審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪（本刑10年以上重罪者），累計限制不得逾10年。這條規定，引起學者批評。

▲警大教授林裕順。（圖／記者吳銘峯攝）

中央警察大學刑事系教授林裕順指出，「遲來的正義非正義」，偵查中檢察官限制的時限最常為14個月，還可以理解、接受，但審判中呢？法官對本刑十年以下之罪可以限制5年，若對十年以上重罪者，更可限制達到10年！他要大家思考一下，什麼案件需要審理到5年、10年？故若於此等思維下，司法院不斷喊出的迅速審判原則將難以實現。

此外，中信金融管理學院財經法律學系系主任劉邦繡、真理大學法律系副教授吳景欽，也都認為本條延長限制的時限過長。吳景欽雖然認為這是實務上基於審判長期化的考量，但確實與學說中提到的集中審理原則相違悖，實不可採。

至於台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍教授，則從立法思維出發，他認為政府訂立相關法律並未符合人民的需要，沒有真正的注重人權。陳志龍表示，政府仍認為基於「特定的機關」，就可以當然的「剝奪」、「限制」人民的居住自由、遷徙自由，所以才會存有許多修法漏洞。他更提出行政法上的限制出境、出海等狀況為例，批評目前仍存有「一國多制」的荒唐情形。

▼財經刑法研究學會理事長陳志龍。（圖／記者吳銘峯攝）

