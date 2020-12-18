【限制出境新制評析】學者：應全面由法官審理決定以利救濟

▲限制出境新法制度評析探討會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

《刑事訴訟法》已於今年5月間增訂限制出境、出海專章，明定限制的法定要件及其程序。但新法實施後半年，目前在實務上已經開始出現問題。其中有不少學者針對新法的法官保留原則頗有批評，認為應該全面採用法官保留原則，況且就算不能絕對法官保留，也應該要事後由法官審核，以免侵害人權。

「台灣法治暨政策研究基金會」舉辦的「限制出境新法制度評析探討」研討會，第一場由司法院前副院長城仲模主持，題目為「限制出境新制下之法律保留原則、比例原則、法官保留原則適用之檢討」，其間有不少專家學者，對限制出境是否應採取法官保留原則有諸多討論。

輔仁大學法律學院學士後法律學系教授兼系主任張明偉指出，限制出境的本質侵害了憲法第10條所保障的「遷徙自由」，必須符合比例原則與法律保留原則。在新法第93條之2規定，檢察官在偵查中可以直接對被告限制出境，期間竟可以長達8個月；更有甚者，只有在8個月期滿必須「延長」限制出境期限時，才會由檢察官聲請「法院」裁定。因此張明偉認為，應該要擴大法官保留原則的適用，考慮加入由法官介入審查的必要性；張明偉強調，因法官審查才能做出書面的裁定，人民才有救濟途徑，可以針對法官裁定抗告，若是檢方的處分，人民就無法救濟。

東吳大學法學院兼任講師張錕盛，也批評法官保留原則應該要擴大適用。他舉出新法第93條之3的修法理由為例，「若一律採取法官保留原則，勢必仍須將被告解送法院，由法官審查是否對被告限制出境、出海，反而對被告人身自由所為不必要之限制。」張錕盛認為，因為這個短短的解送法院時間（充其量不過24小時）會對被告人身自由造成限制，所以就由檢察官自行決定，來對被告限制出境8個月！他認為這個邏輯錯誤，「要嘛就全部採用，不然就全都不用」，至少也應該要採取事後交由法官審查的相對法官保留原則。

此外，張明偉也指出，檢察官在偵查中限制出境必須「通知」被告，但這通知的期間，只要在做出處分後6個月內通知即可。他認為6個月期限太長，若被告在6個月期限內要出境時，將發生到機場或港口，才發現遭限制出境而無法出國的窘境，仍是對被告的遷徙自由、工作權、財產權等基本權利，有所侵害。

▼輔大教授張明偉。（圖／記者吳銘峯攝）