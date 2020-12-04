【北監銅雕班】銅雕製作大不易　雙手鎚打磨心性

▲吳宗霖的銅雕製作不易，端靠手上那把沉重的鐵鎚，將銅板不斷敲打成自己想要的形狀。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

國寶銅雕大師吳宗霖製作的銅雕，不同於市面上的翻砂、鑄模、脫蠟的製作流程，他的銅雕是將銅板一鎚一鎚的敲打，直到敲打出自己想要的形狀，再經過焊接、噴漆後才完成，作品藝術價值極高。「一鎚一鎚，一直打打打，打到形狀出來為止，這個需要很大的耐性。」

銅是我國最早期開始使用的金屬製品之一。銅的金屬延展性極佳，又比金、銀易取得，更適合使用在日常生活的器物中，也因此，我國早在數千年前，就已經開始銅雕的製作。最早的銅雕是使用敲擊的方式製作，但隨著冶煉技術的進步，以及大量製作的需要，開始出現鑄模翻製的方式，這也成為之後銅雕製作的主要方式。例如著名的法國雕塑大師羅丹所雕塑的「沉思者」，目前全世界翻鑄就有51座。

而吳宗霖於台北監獄開設的銅雕班中所教導的銅雕，則沿用傳統的敲擊方式，「我們的材料只有銅板，透過一鎚一鎚的敲打，需要很大的耐性。社會上不會有人這樣打的，因為大家不會這麼傻。」吳宗霖笑著說出銅雕創作的困難度。

由於銅雕製作困難，耗費心力與勞力且歷時許久，因此台北監獄銅雕班的學員必須要找「待得久」的收容人，意即長刑期的收容人，也就是犯下重罪而遭判重刑者，藉此磨練收容人的心性、耐性，更重要的是，利用銅雕重新塑造收容人的自信心，改變他們的生活態度。

吳宗霖說，「製作的過程中，可以培養他們對自我的信心。他們可能以前過著頹廢的生活，因為頹廢所以才會造成很多的錯誤，最後進到了監獄裡。但我告訴他們說，監獄關得住你的人，關不住你的心。你雖然身陷囹圄，切莫將歲月磋跎於斯，千萬不要把生命浪費在這個地方，多少做一點事情。」

除了製作難度高以外，吳宗霖教導的銅雕藝術性也極高。硬梆梆的銅板在經過創作者的鎚打後，竟可以敲打成栩栩如生的落葉，活靈活現的螞蟻、面具，或者呈現出木頭紋路、紙張皺褶等特殊光澤，再搭配作者的心境、人生歷練，這樣的銅雕作品，舉世僅有這一件，更值得珍藏。

北監銅雕班除了延續傳統技藝，受刑人透過雙手錘鍊出作品，重塑心智，而從無到有的製作過程，當獨立或與小組成員共同完成作品的那一刻，不再感到人生無望。

▼北監銅雕班學員作品令人驚豔，更曾受邀在台北車站展出。（圖／吳宗霖提供）