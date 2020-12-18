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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【北監銅雕義賣】法務部長蔡清祥：入監學技能，出監靠雙手

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記者吳銘峯、王淑君、宋良義／台北報導

收容人入監服刑，除了實現國家的刑罰權外，更重要的是幫助收容人出監後能夠復歸社會，避免再犯。

為實現教化效能，台北監獄在2017年開始邀請國寶級銅雕大師吳宗霖入監開設銅雕班，教導收容人銅雕創作。法務部長蔡清祥對此深感贊同，他認為，銅雕夠幫助收容人「心靜」，「收容人可從中獲得外界肯定且建立信心，對出監後的更生路有很大的幫助。」

「入監服刑不只是關在那裡而已，我們更希望為此達到教化的目的。」蔡清祥表示，收容人入監後，期許收容人能悔改向上，順利復歸社會，因此教化功能在其中居功厥偉。如何提升教化效能，潛移默化地改變收容人的心性，多元化的潛能激發更是關鍵。

對此，台北監獄邀請了國寶級銅雕大師吳宗霖入監教導收容人銅雕，北監銅雕班深獲收容人好評。蔡清祥說：「北監銅雕班一方面傳承了銅雕這門傳統技藝，收容人將自己的人生故事作為創作發想，投注精力去錘鍊作品；另一方面也可以訓練收容人的心境，讓他們在創作及勞動的同時，靜下心來，得到徹底的悔悟。學員們創作出的銅雕作品也深深讓我們覺得驚豔，他們也從中建立自己的信心，對其往後的路有很大的幫助。」

▲▼法務部長蔡清祥專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲法務部長蔡清祥相當認同北監銅雕班的設立，認為收容人透過鎚打成就出藝術作品，對他們出監後的更生之路有很大的幫助。（圖／記者湯興漢攝）

「銅的原料主體必須經過敲打、錘鍊才能成就出令人讚嘆的藝術品，當收容人體悟出這份精神，便能鍛鍊出不凡的自己。」蔡清祥認為，吳宗霖的銅雕班正是監所教化功能中最需要的，銅雕創作過程相當繁瑣，尤其偌大的銅板必須經過無數次的鎚打及焊接、噴漆等，勞心費力又能讓學員學習團隊合作，讓收容人不僅習得一技之長，又達到悔改向上的教化效果。

對於這次東森集團透過東森購物台義賣北監銅雕班學員的銅雕作品，蔡清祥深表感謝，他希望能夠藉由此類的義賣活動，教育收容人積極投入社會公益，善用所學，同時也希望能有更多企業一同響應。

此次義賣活動所得將用來支持更生保護會，讓社會大眾能更加看見收容人的才華，也看見收容人將傳統工藝文化的底蘊發揚光大，並且能認同收容人，在他們出監的更生路上，都能夠扶他們一把，讓社會更美好。

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