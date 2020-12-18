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獨生19歲愛女竟逆倫教唆男友弒母　連父親都在死亡名單

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記者吳銘峯／台北報導

高雄市大社區去年發生一起駭人聽聞的命案，46歲王姓婦與19歲女兒買完菜回家時，女兒男友突然出現，要帶走女兒。婦人阻擋，男友竟拿水果刀當場殺害婦人，檢警調查後，更查出是女兒教唆男友殺害母親，並且還打算殺害父親。最高法院18日採信二審見解，將女兒與男友分別判刑15年6月、13年8月定讞。

本案發生於去年7月間，當時19歲、是家中獨生女的鄭姓女子與21歲的韓姓男友，在案發前7年就因為網路認識，進一步交往，但母親反對2人交往。案發當天上午，婦人帶著女兒前往大社區金龍路果菜市場買菜，韓男突然出現，打算載走鄭女，母親雖立即阻止，韓男竟持水果刀刺傷其左臉頰，王婦送醫不治。

檢警逮捕韓男、鄭女，由於韓男前一日就到賣場購買水果刀，因此檢警認定他預謀犯案，鄭女當時僅列關係人。沒想到抽絲剝繭後，查出2人案發前密集通聯，鄭女不斷告知韓男母女二人的位置，因此懷疑鄭女知情。

經過進一步訊問，2人均坦承犯案，檢警清查2人通訊紀錄，發現鄭女早對母親的管教不滿，最後教唆男友下手，甚至還以分手威脅；此外，檢方也發現2人還計畫殺害父親。2人對話內容包含「老公成功嗎？」、「我看我們不用試婚紗了」，韓男也回「老婆我那麼恨你媽媽爸爸，我當然敢殺」、「老婆我有很多方式可以殺你媽媽爸爸，拿刀殺！」、「老婆，我只能光明正大殺人了！」鄭女在行兇前還堅定韓男的殺意「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手！」檢方對2人提起公訴，並建請法院加重其刑。

法院審理時2人均坦承犯行，當庭說「知道錯了」，韓男也在看守所寫悔過書。另外死者家屬明確表示，不希望2人遭判死刑或無期徒刑，女方更獲家屬原諒。一二審法院因此均給予輕判，將鄭女、韓男分別判刑15年6月、13年8月。全案再上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。

▼ 高雄19歲妹密謀殺母 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼ 高雄19歲妹密謀殺母 。（圖／翻攝當事人臉書）

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