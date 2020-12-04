【北監銅雕班】一監所一特色　北監銅雕班助收容人找出路

▲法務部推廣「一監所一特色」多年，其中蔡清祥部長認為北監銅雕班對於收容人出監後有很大的幫助。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部推廣「一監所一特色」多年，已經形塑出許多成功案例，包含屏東監獄的釀製醬油、台中女監的巧克力、台南監獄的蛋捲等等。而台北監獄於2017年邀請國寶級銅雕大師吳宗霖教導收容人製作銅雕，大獲好評，法務部長蔡清祥更說，「北監銅雕班對收容人出監後有很大的幫助。」

所謂的「一監所一特色」，藉由監獄中開設的技藝班，教導收容人學得一技之長，好讓收容人出監後，可以靠雙手養活自己，不會因經濟問題而再犯罪。此外，也可針對部分有失傳之虞的傳統技藝開班，又可傳承文化。

為此，監獄中開設許多技藝班，包括實用的烘焙班、醬油釀製班、傳統小吃班，另外也有傳統技藝的交趾陶、砂畫、石雕、銅雕等等。此外，更協助收容人取得證照，未來更有利其復歸社會，例如目前政府推行的長照2.0，監所中也開了許多的照顧服務員訓練班。

其中，台北監獄找來了銅雕大師吳宗霖開設銅雕班，就是別具特殊意義的傳統技藝班。蔡清祥表示，吳宗霖是台灣國寶級創作藝術家，作品多樣，栩栩如生，極具教化人心的藝術氣息，諸如「慈眼視眾生」、「煩惱即菩提」、「動靜皆宜」等創作，都是國際上著名的藝術作品。吳宗霖將其畢生豐富的涵養、無限的創意，以及對台灣的熱情等，不藏私的傳承給北監收容人，為其服刑期間注入多元色彩，是非常難能可貴的機會。

對於北監銅雕班，蔡清祥認為，除了傳承傳統技藝外，更重要的是，能夠幫助收容人「心靜」。「讓他知道如何靜下心來，徹底的悔悟。這些收容人可以用自己的故事創作出作品，也可以從中得到外界的肯定，建立自己的信心，我想對他們出監後的路，絕對有很大的幫助。」

▼北監銅雕班邀請銅雕大師吳宗霖授課，透過銅雕創作訓練收容人的心境。（圖／更生保護會台北分會提供）