【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

▲限制出境新法制度評析探討會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台灣法治暨政策研究基金會」舉辦的「限制出境新法制度評析探討」研討會，針對已經上路的《刑事訴訟法》限制出境、出海專章提出探討。會中學者對於新制中諸多漏洞提出批評，例如審判中延長限制時限太久、對被告程序保障不足等。其中「暫時解除限制出境法制真空」的問題，更是學者一致的結論。

限制出境嚴重侵害人權，以往《刑事訴訟法》未明文時，就有學者批評是「威權時代行政機關用來「綁架」人民的手段」、「人民可能因為無法出境，導致國外經商失敗，影響人民生計。」因之司法院從2017年起就開始推出《刑事訴訟法》修正草案，立法院也在今年5月中三讀過關。不過新法上路後，仍有不少問題。

在「限制出境新法制度評析探討」研討會中，最引起學者批判的條文就是新法第93條之3規定，審判中法官最長可以針對10年以下之罪限制5年、10年以上之罪更可以限制長達10年。學者批評這樣的規定違反刑法學中「集中審理原則」、「迅速審判原則」以及「比例原則」中的手段目的關聯性等，建議針對本條修法。

此外，新法中比照其他強制處分的規定，讓檢察官於偵查中享有限制處分的發動權，但有不少學者認為，應該採取全面法官保留原則，讓法官可以實質審核限制處分的合理性、必要性，另外也可以讓受處分人表達意見，並賦予其法律上救濟途徑。

而最受到批評的規定，就是「暫時解除限制出境法制真空」的問題。有學者提出中信金辜仲諒為例，舉出他曾3度聲請暫時解除限制出境，目的均在到日本探望就讀高中的兒子，3次具保金額分別為2億、3億、3億。學者一致認為，新法中並未對於「暫時解除限制出境」做出規定，立法並不完整，有必要繼續修改。

最後，還有學者提出行政法上的限制出境問題，舉出包含欠稅、積欠勞健保費等等狀況，都有可能被限制出境，而目前行政法上限制出境處分，更是欠缺法律規範，諸如構成要件、限制手段、時限等等，人民更別想依法提出救濟。