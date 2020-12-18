　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼限制出境新法制度評析探討會。城仲模，李彥文。（圖／記者吳銘峯攝）

▲限制出境新法制度評析探討會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台灣法治暨政策研究基金會」舉辦的「限制出境新法制度評析探討」研討會，針對已經上路的《刑事訴訟法》限制出境、出海專章提出探討。會中學者對於新制中諸多漏洞提出批評，例如審判中延長限制時限太久、對被告程序保障不足等。其中「暫時解除限制出境法制真空」的問題，更是學者一致的結論。

限制出境嚴重侵害人權，以往《刑事訴訟法》未明文時，就有學者批評是「威權時代行政機關用來「綁架」人民的手段」、「人民可能因為無法出境，導致國外經商失敗，影響人民生計。」因之司法院從2017年起就開始推出《刑事訴訟法》修正草案，立法院也在今年5月中三讀過關。不過新法上路後，仍有不少問題。

在「限制出境新法制度評析探討」研討會中，最引起學者批判的條文就是新法第93條之3規定，審判中法官最長可以針對10年以下之罪限制5年、10年以上之罪更可以限制長達10年。學者批評這樣的規定違反刑法學中「集中審理原則」、「迅速審判原則」以及「比例原則」中的手段目的關聯性等，建議針對本條修法。

此外，新法中比照其他強制處分的規定，讓檢察官於偵查中享有限制處分的發動權，但有不少學者認為，應該採取全面法官保留原則，讓法官可以實質審核限制處分的合理性、必要性，另外也可以讓受處分人表達意見，並賦予其法律上救濟途徑。

而最受到批評的規定，就是「暫時解除限制出境法制真空」的問題。有學者提出中信金辜仲諒為例，舉出他曾3度聲請暫時解除限制出境，目的均在到日本探望就讀高中的兒子，3次具保金額分別為2億、3億、3億。學者一致認為，新法中並未對於「暫時解除限制出境」做出規定，立法並不完整，有必要繼續修改。

最後，還有學者提出行政法上的限制出境問題，舉出包含欠稅、積欠勞健保費等等狀況，都有可能被限制出境，而目前行政法上限制出境處分，更是欠缺法律規範，諸如構成要件、限制手段、時限等等，人民更別想依法提出救濟。

ET快訊
《型男大主廚》古錐師愛女輕生亡　摯友詹姆士發聲了
驚見愛女死在陽台！《型男大主廚》古錐師抱屍哭斷腸
翻Google地圖舊街景！拉大「車上身影」…真實身分讓他淚噴
中職新會長人選出爐！　立法院副院長蔡其昌接任
台歌手參加中國饒舌比賽「喊蔡英文」　陸方開罰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

【限制出境新制評析】學者：審判中延長限制時限太久

【限制出境新制評析】學者：應全面由法官審理決定以利救濟

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台　抱屍哭斷腸

魔老闆殘虐6／釘書機4針打舌頭實況曝！揮拳、搧巴掌宛如人間煉獄

2輛保時捷一代凱燕1元起標！彰化25日法拍、義賣500斤武界高山茶

限制出境修法做半套！違背憲法侵害人權　更有裁員兼裁判之疑

啃老男住網咖5年被斷金援！「穿心割頸」狠殺19歲工讀生一招逃死

王牌外匯交易員「年分紅數百萬」...1個錯誤慘賠2.4億　人生毀了

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

【限制出境新制評析】學者：審判中延長限制時限太久

【限制出境新制評析】學者：應全面由法官審理決定以利救濟

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台　抱屍哭斷腸

魔老闆殘虐6／釘書機4針打舌頭實況曝！揮拳、搧巴掌宛如人間煉獄

2輛保時捷一代凱燕1元起標！彰化25日法拍、義賣500斤武界高山茶

限制出境修法做半套！違背憲法侵害人權　更有裁員兼裁判之疑

啃老男住網咖5年被斷金援！「穿心割頸」狠殺19歲工讀生一招逃死

王牌外匯交易員「年分紅數百萬」...1個錯誤慘賠2.4億　人生毀了

楊丞琳爆「曾經是啞巴」！　驚見前世罹先天疾病「喉嚨遭插管」

馬祖藍眼淚…海大研究：可人造大爆發　下一步開發「預報APP」

諸羅山盃／新竹都城隍廟　唯一宮廟命名球隊

下體爛一半…她「碰水像火燒」！女兒怒：亂搞染病　醫曝心疼真相

《型男大主廚》古錐師遭喪女之痛　摯友詹姆士錄影中聞訊錯愕

青年安心成家貸款展延至2022年底！一段式機動利率降至1.4％

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

反萊豬挨告！宅神驚曝蘇偉碩「專家變累贅」關鍵　FB發文開酸

台中10大伴手禮義賣所得　市府捐助宏恩醫院：疫情影響募款艱難

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

年度山難創新高！他們都撐過1個月

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

替愛女送餐！郭主義目睹她後陽台輕生…淚喊：為什麼

更多熱門

相關新聞

【限制出境新制評析】延長限制時限太久

【限制出境新制評析】延長限制時限太久

《刑事訴訟法》已於今年5月間增訂限制出境、出海專章，明定限制的法定要件及其程序。但新法實施後半年，目前在實務上已經開始出現問題。新法規定審判中限制出境、出海累計不得逾5年；犯本刑10年以上重罪者，累計限制不得逾10年，引發學者大力批評，認為這造成限制時間太長，已經違背集中審理原則，更侵害人權。

【限制出境新制評析】應全面法官保留

【限制出境新制評析】應全面法官保留

限制出境修法做半套　違背憲法侵害人權

限制出境修法做半套　違背憲法侵害人權

請領勞保老年給付要注意！　這1動作沒弄好就不能更改

請領勞保老年給付要注意！　這1動作沒弄好就不能更改

高雄女子教唆男友弒母案　判刑定讞

高雄女子教唆男友弒母案　判刑定讞

關鍵字：

法律人權限制出境侵害人權修法新制法官保留比例原則法律保留原則

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面