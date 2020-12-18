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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【北監銅雕義賣】吳宗霖大師授課北監　助重刑犯錘鍊心性

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記者吳銘峯、王淑君、宋良義／台北報導

「框！框！框！」安靜的台北監獄一隅，銅雕班內10位受刑人正兩人一組，一鎚一鎚合力敲打銅板。此起彼落的敲擊聲伴隨著呼吸，以及震耳欲聾的4台抽風機呼呼的吹著，為肅靜到讓人害怕的監所，奏鳴出一曲激昂的打擊樂。

國寶銅雕大師吳宗霖，因為更生保護會台北分會劉宗慧主任的引薦，2017年獲台北地檢署邀請至台北監獄開設銅雕班，教導受刑人銅雕製作。一件件看似堅硬的銅雕作品，卻蘊含著受刑人悔恨及重生的信念，透過銅板的延展性被敲打出來。

開班迄今，以銅及廢鐵為材料，經由巧手打造，蛻變為銅雕荷花、落葉、螞蟻、面具等。從學員創作中更可看出其生命歷程的轉變，讓身為老師的吳宗霖備感驕傲。

靜心定性　銅雕助重刑犯找出路

國內知名銅鑼製作大師吳宗霖，在39個敲打銅鑼的年頭後，開始嘗試製作藝術銅雕。有別於市面上常見的翻砂、鑄模、脫蠟的銅雕製作，吳宗霖將銅板一鎚一鎚的敲打，打出自己想要的形狀，再經過焊接、噴漆等步驟，才完成一件件令人驚豔的藝術作品。

▲▼法律雲受刑人更生專題,銅雕大師吳宗霖影音專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國寶銅雕大師吳宗霖於2017年開始在台北監獄開設銅雕班，教導重刑犯創作銅雕。（圖／記者李毓康攝）

因緣際會下，吳宗霖的北監銅雕班獲得前台北地檢署檢察長、現高檢署檢察長的邢泰釗大力支持。2017年6月銅雕班正式開課，學員鎖定刑期長的重刑犯，除了有更多時間學習外，更重要的是，他們更需要靜心。

一周一次的上課實作，每次面對課堂上10位重刑犯學員，問他會擔心嗎？尤其製作過程需要用到鐵鎚、銼刀、噴火槍等「凶器」？心中的念頭說服了自己，「他們只是在人生路途走錯了一步，若能讓他們在學習銅雕的過程中成長，發揮教化功效，拉他們一把，功德無量。」

銅雕製作耗時、費工，可以磨耐性，定心性，透過一鎚一打專心雕製過程，藉此讓學員錘鍊心性，並回顧過往錯誤，「當心靜下來，前面的路就出來了，」吳宗霖認為，「在鎚打這些銅板的時候，如果你可以把心放在上面，會幫助你置心於一處。」吳宗霖認為，銅雕可以幫助受刑人訓練自我管理情緒，也可以透過作品的展出，為其建立久違的自信與成就，而這也是銅雕班開辦的目的。

以銅為鏡　錯誤中記取教訓

每一次的課堂中，吳宗霖除了教授技藝，也趁機開導學員。「一鎚一鎚在打的時候，你是不是能把你的心念放下。我希望在創作的過程中，可以教會他們把自己的心跟工作融合在一起，專注在當下。」

尤其這幾年，吳宗霖將以前敲壞的銅鑼再重新鎚打，完成了獨一無二的藝術作品，重塑原本要報廢的東西，讓它們展現嶄新的樣貌，而這也是他要告訴學員的人生道理，「被廢棄的物品都可以再利用，所以千萬不要自暴自棄。」

說起銅雕班的學員，吳宗霖說，「監獄關的是人的自由，沒有限制心的自由。這些同學認真上課，再熱、再苦，即便手上的水泡破了又長也不以為意，每個人都低著頭敲鎚著小組的創作。」

▲▼法律雲受刑人更生專題,銅雕大師吳宗霖影音專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲吳宗霖將以前敲壞的銅鑼重新鎚打完成獨一無二的藝術作品，也以此告訴銅雕班學員，「被廢棄的物品都可以再利用，千萬不要自暴自棄。」（圖／記者李毓康攝）

提及印象深刻的同學，他開心的細數著，「山豬是其中最認真的學生之一，幾乎每一期都參加，還會幫忙揪有天分的獄友一起來上課。另一位阿川則很有設計及創作天分，阿坤的手很巧……。」語畢，又開始擔心起好一陣子沒去上課，不知道這些同學現在的狀況如何。

更生復歸　鐵鎚敲擊下的省思

銅雕班除了延續傳統技藝，受刑人透過雙手錘鍊出作品，重塑心智，而從無到有的製作過程，當獨立或與小組成員共同完成作品的那一刻，不再感到人生無望。

吳宗霖的銅雕班在台北監獄大獲好評，他希望透過銅雕的創作與製作，幫助受刑人從心建立自信，也重新走出自己的人生，「受刑人他們最大的問題出在迷惘。你要使他們有正面的思考，給他們希望，更要給他們信心！」

經常受邀展出作品的吳宗霖，也會趁機展出銅雕班學員的作品，他會在上課時拿出參展照片並告訴同學，將來也會帶他們的作品去外面展覽，「當他們知道自己的作品可以參展，榮譽感馬上浮現，眼睛更炯炯有神。或者作品可以參與義賣，拍賣所得可以給自己或者給受害人，他們就會感受到自己是有用的人，家裡人也會對他們另眼相看。當建立了信心，他們未來的路就出來了！」

當敲擊銅板的鐵鎚重重落下，過往走錯的人生場景好像歷歷在目，一鎚鎚沉重地提醒著受刑人不要再走回頭路。而在更生復歸的這條路上，你我的鼓勵則是支撐他們跨出去的最大力量。

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