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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【北監銅雕義賣】銅雕班推手—高檢署檢察長邢泰釗：做難事必有得

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記者吳銘峯、王淑君、宋良義／台北報導

2017年開始，台北監獄針對重刑犯開設銅雕班，邀請國寶級銅雕大師吳宗霖進入北監，教導重刑犯銅雕創作，透過藝術教化人心，也淬鍊其心性。銅雕班學員的銅雕作品甚至獲邀到日本、台北101、台北車站等地展出，幫助這些誤入迷途的學員恢復自信。北監銅雕班，如此深具意義的監所技藝班，背後推手就是台灣高等檢察署檢察長邢泰釗。

原本就對藝術、文史情有獨鍾的邢泰釗，在擔任台北地檢署檢察長時，身兼更生保護會台北分會榮譽主任委員，也因台北分會劉宗慧主任的介紹而認識了吳宗霖大師，因此萌生透過銅雕的創作讓收容人重生的想法。邢泰釗說，「吳大師具有絕代銅雕的藝術，我們希望透過他，把司法跟美結合，也希望能把銅雕這門傳統藝術傳承下去，因此就想到，何不在北監開設銅雕班，透過藝術教化人心。」

吳宗霖大師的銅雕製作工藝相當繁複，再加上銅雕必須透過反覆的錘打，過程中耗費的勞力與心力，不僅解放了收容人被壓抑的心，製作時必須專心一致，才能敲打出想要的銅板姿態。「當心無旁鶩，人生就會有不一樣的領悟。」

邢泰釗說，「做任何事情都可以帶來啟發。有一句話講得很好，『做難事必有得』，做每件事情一定會有收穫。銅雕班學員透過一鎚一鎚的鎚打，在這個過程中一定會有所啟發，甚至在這個勞動的過程中，收容人的心就飛出這個鐵窗之外，看到藍天跟自由。看到自由後，心也就會更寬廣。即便他們出監後不繼續從事銅雕創作，對他們的更生之路都是有幫助的。」

▲▼法律雲更生復歸影音專訪,台北地檢署邢泰釗檢察長。（圖／記者李毓康攝）

▲現任高檢署檢察長的邢泰釗是北監銅雕班推手，期望透過藝術教化人心。（圖／記者李毓康攝） 

從幫助收容人更生的角度出發，沒想到卻意外發掘出收容人驚人的藝術天賦。「經過實證，這些受刑人或更生人有非常優質內化的能力，透過鎚打銅板的勞動，讓他們的心靈獲得解放，學員們創作出的銅雕作品也讓我們備感驚豔。甚至連吳宗霖大師都覺得這些學生的天分讓他吃驚，覺得後繼有人了。」

也因此，對於收容人創作的銅雕，邢泰釗認為，不該只是做出來而已，這些美麗的作品需要讓更多人知道，被更多人看見，因此他親自選了一些學員作品，將其擺放在訂作的展覽櫃內，放置於台北地檢署的走廊及公共空間中，供人欣賞。

對於本次東森集團透過東森購物台義賣北監銅雕班學員銅雕作品，邢泰釗更是深表感謝，「以前猶太人講過一句話，『慈善事業不是施捨，而是一種義務』，很感謝東森集團願意盡到企業的社會義務，這個社會只有大家好，未來才會更好。」

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