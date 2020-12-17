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請假參加婚禮！「沒打卡曬照」被主管質疑騙假　妻怒了：是特休欸

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲請特休卻被領班刁難。非當事人。（示意圖／pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

請特休去參加親戚婚禮，主管不但追問請假理由，甚至還因為他沒有打卡PO照片就被懷疑說謊！一名人妻憤怒表示，上週她和老公去參加妹妹婚禮，結束後順便去台東玩六天五夜，結果只是因為吃喜酒時沒打卡，就害老公被懷疑「根本沒去婚禮還敢請假」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」透露，原本夫妻倆想說都到台東參加妹妹婚禮了，就順便在當地來一趟小旅行，出去玩的過程中有在臉書打卡留念，「我妹婚禮我們就都沒打卡」，怎料旅程結束各自回去上班後，老公竟然被領班懷疑根本沒去參加婚禮，實質上是跑出去玩，妹妹結婚只是個幌子。

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▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜。（圖／翻攝自pakutaso）

▲請特休不必向主管報備事由。（示意圖／翻攝自pakutaso）

原PO得知後相當氣憤，因為老公請假的名目是特休，沒有義務報備主管請假事由，而且兩人確實有去參加妹妹婚禮，「沒打卡就代表沒去婚禮嗎？這是我老公自己的特休欸！」她在意的是，特休是公司給員工的福利，休假安排應屬個人隱私，無論老公有沒有去參加婚禮，都不應該成為領班揶揄的理由，「反正整件事我不爽他質疑我老公騙假」。

網友也替他們抱不平，「特休還得給理由，管太多了吧」、「所以不要加同事為FB好友，感覺時時刻刻被盯著」、「特休不是規定要給的嗎？有什麼好問的」、「特休不是也能拿出去玩嗎？不然怎麼會叫特休，可以不用告假內容啊」、「我因為請特休看病，結果考績直接被打低分」、「干他屁事，回他那他請喪假會在靈堂打卡嗎？」

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