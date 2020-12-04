結婚發喜餅！她爽快答應「幫新人轉交」　結局怒了：別再聯絡

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前發文抱怨，某位高中同學最近告知要發喜餅，由於另一位同學跟她比較要好，所以她爽快答應轉交的任務；沒想到，對方厚臉皮提其他要求，氣得她決定放生。

女網友在dcard娓娓道來，平時她跟這位準新娘沒什麼聯絡，算是泛泛之交，「幾個月前，她突然約我去找另外一位高中A同學，還在見面時告知明年會結婚，近期又突然聯繫，說要發喜餅，問我那天有沒有空能拿，然後同學A的喜餅要寄放我這。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原po義不容辭地答應了，除了A同學的確跟她比較好，而且下班回家時，也順路會經過對方家附近；怎料，準新娘隔天又給她新任務，說同學B的也要寄放她這。

由於個性使然，她並未強烈拒絕，但也暗示說「可以不要嗎？我很懶，還要跟她約。」結果對方立刻半強迫地回，會請B同學跟她拿。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



此舉，讓女網友超傻眼，不禁怒道「妳要送喜餅賺人家紅包費，妳就是要自己花時間，去跟每一個約拿喜餅的人喬時間啊，把我這裡當中途之家哦，跟妳感情也沒說到很好，是在哈囉喔！」

最後，她表示，「已打算不參加婚禮，原本還想去參加一下，經過這次喜餅事件，非常賭爛，收喜餅不去婚禮，包給妳1200就該偷笑了，不要再聯絡了...這位同學。」

對此，網友們紛紛回應，「不要包。妳不好意思拿餅包600就好」、「中途之家...就還蠻好笑的」、「差點以為是我自己發文，怎麼跟我的高中同學有87%像」、「這種同學很夭壽」、「最近很多這種人耶！突然在群組說要結婚，但那個群組上一次有人發言是2年前，連其他在國外的人回國沒都不知道，這種程度的交情還敢炸」、「真心覺得紅白包文化可以慢慢改掉」、「邊緣人沒這種煩惱」。