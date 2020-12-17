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foodpanda期許2021外送產業鏈垃圾減量1千5百萬公斤　實踐「免廢生活、環境永續」

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▲▼foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」-方俊強董事總經理。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda今日宣布2021CSR（Corporate Social Responsibility）計劃重點－「免廢生活・環境永續計畫」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／台北報導

知名美食外送平台foodpanda擁有許多忠實消費者，使用人數也在持續上升，對環保議題及企業社會責任亦相當重視，而foodpanda更於今日公布2021年CSR（Corporate Social Responsibility）計劃重點－「免廢生活・環境永續計畫」，不僅回顧從2019年來為環境保護所做的種種實踐，也揭示了更大規模的環境永續計畫，更善盡平台責任，串連店家、消費者、外送夥伴一起打造外送鏈的環境友善模式，而foodpanda今日公布的2021年減塑計畫，預計將達成15,000,000公斤的垃圾減量，攜手更多民眾一起「免廢生活」。

▲▼foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」-營運總監余岳勳。（圖／記者黃克翔攝）

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▲foodpanda營運總監余岳勳。

自2019年起，foodpanda率先在外送平台上推出「不索取一次性餐具」的選項，並直接設定為「預設選項」，營運總監余岳勳表示，一開始推行初期確實會有消費者反應不符合過往的習慣，不過當foodpanda繼續堅持這樣的理念後，消費者也漸漸適應，如真的需要餐具便會主動提出，同時也鼓勵消費者減少使用一次性餐具，這樣的改變也在短時間內就有相當顯著的成效，目前為止約有6～7成比例的消費者會選擇不索取餐具，而在foodpanda和消費者攜手減塑之下，余岳勳強調，foodpanda在小小的調整之下，一年下來減少了500萬公斤的垃圾量，相當於6500人一整年份的垃圾量，數字非常可觀。

▲▼ foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda持續投入環境永續減塑計畫，今年與海湧工作室合作號召外送夥伴及民眾一同參與淨灘活動。

▲▼foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」-董事總經理方俊強。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda董事總經理方俊強。

今年開始，foodpanda也與致力於環境友善、海洋守護的海湧工作室合作舉行了淨灘活動，12/6於新北金山萬里淨灘，共有逾兩百名外送夥伴及民眾參與，清出了927公斤的垃圾，影像紀錄中外送夥伴在淨灘時也有感「原來我們一直在忽視地球的負擔」、「在服務大眾的過程中，能為地球盡一份心力，是很快樂的事」，「淨灘」只是引子、是一個開始，但foodpanda對環境議題的投入絕對不僅止於此，foodpanda董事總經理方俊強指出，foodpanda在業績成長上有很亮眼的成績，不過，於此同時，也對環境造成了一定的負擔，而「身為台灣社會的一份子，可以做些什麼？」成了foodpanda一直在思考跟投身的關鍵，因此foodpanda亦不斷地在環保實踐上投入資源持續做改善。

▲▼ foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」。（圖／記者黃克翔攝）

▲針對外送夥伴送餐需求，foodpanda免費提供了5萬份環保袋供外送夥伴使用。

▲▼foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」。（圖／記者黃克翔攝）

▲今日的記者會上，foodpanda所提供的資料亦使用環保裝訂，在生活中每一個細節皆實踐環境永續理念。

「2019～2020外送產業蓬勃發展，今年foodpanda已達到新的里程碑，成為全台灣合作商家最多的平台，有七萬間合作餐廳，還有生鮮雜貨、零售⋯⋯等，foodpanda已從美食外送跨足快商務服務平台，更已在台灣外送市場達到79.6%的市佔率。」不過，外送產業持續發展的同時再碰上疫情影響，2020上半年紙容器回收量衝破了7萬噸，從源頭將垃圾減量成為刻不容緩的目標，foodpanda在推行訂餐系統不索取餐具的預設選項之後，更免費提供5萬份環保袋供外送夥伴使用，今年進一步與台南市環保局和「好盒器」合作試辦了環保循環餐具外送服務，並在台南市區提供多個回收點，供消費者將使用完的環保餐具回收，種種努力皆是為了朝「免廢生活」越走越近，今年底foodpanda亦攜手「RE-THINK重新思考」舉辦環境教育講座，將環保概念向下扎根。

▲▼foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」。（圖／記者黃克翔攝）

▲實踐免廢生活的路程中與專家攜手合作，創造出對環境更友善的方式。

余岳勳表示，正因為「環保議題」並不是foodpanda的強項，所以積極與專家合作，如「海湧工作室」和「RE-THINK重新思考」，共同攜手為環境盡一份心力，透過專業夥伴的協助，foodpanda在2021的「免廢生活・環境永續計畫」中，將從外送鏈的各個環節做起，除了為餐廳設計專屬環境教育課程，同時鼓勵餐廳採用環保餐具，與第三方環保團體合作，建立「環境友善餐廳審核機制」，供消費者作為訂餐參考指標之一；針對外送夥伴也會設計教育課程，並號召夥伴參與淨灘等活動，以實際行動強化環境關懷；而消費者端未來亦會透過平台中的回饋獎勵機制，鼓勵消費者選擇「環境友善餐廳」，以累積點數等方式建立正向循環。

▲▼foodpanda「免廢生活‧環境關懷計畫」-方俊強董事總經理。（圖／記者黃克翔攝）

余岳勳更期許，foodpanda在2021年能透過整體外送鏈環環相扣的規劃與宣導之下，達到15,000,000公斤的垃圾減量目標，攜手消費者、店家及外送夥伴真正邁向「免廢生活」。

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