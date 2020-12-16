新北通過外送平台條例　「每日送餐不得超過12小時」擬明年上路

▲foodpanda熊貓外送人員。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市政會議16日審議通過「新北市外送平台業者管理自治條例」草案，規範每日外送工時上限12小時、要求業者為外送員投保團體傷害險，最低保額300萬元、提供職業、食品及交通安全至少3小時教育訓練、消費交易紀錄保存等，後續將提市議會審議，拚明年上路，保障外送員工作安全。

為管理新北市外送平台業者，並保障外送員及消費者權益，依照地方制地28條第2款規定，制定平台業者管理自治條例草案，共19條。」

草案中規定，外送平台業者與外送員成立提供外送服務契約後，以外送員為被保險人，投保傷害保險，其保險範圍及最低保險金額如下，意外傷害致失能或死亡保險，不得低於300萬元。意外傷害之醫療保險，實支實付者不得低於3萬元。日額給付者門診不得低於每日300元，且住院不得低於每日1000元，並應於提供外送服務契約存續期間內，維持該保之效力。

勞工局長陳瑞嘉表示，為顧及實務可行性，並符合社會各界的期待，在擬訂草案初期，已先邀集代表勞方的新北市餐飲代購派送人員職業工會代表、Foodpanda、Uber Eats、LaLaMove等平台業者及專家充分交換意見，會後定案朝「提供完整保險保障」、「避免工作過勞」、「實施教育訓練」、「提供契約內容文件」四大重點方向進行規範，以保障外送員、消費者及用路人權益。

陳瑞嘉補充，「避免工作過勞」指限制外送員每日上線時數不得超過12小時，除能保障外送員身心健康外，對用路人的安全亦可獲得確保，未來業者如未履行法定義務，將透過罰鍰加以處罰。

新北市外送平台業者管理自治條例的內容，橫跨勞工局、衛生局、法制局、交通局及警察局，藉由要求業者擔負企業社會責任，並兼顧外送新興產業發展的前提下，確實保障外送員勞動權益、消費者食用安全及用路人的安全。