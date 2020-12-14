她腿開刀！叫外送忘打樓層急了　男熊貓霸氣喊「不准動」爬5樓帥爆

▲外送員得知原PO腳開刀後，霸氣要對方「不准動！」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人因為不方便出門，便會透過手機APP來叫外送。一名女網友發文表示，她因為左腿開刀而叫了熊貓（foodpanda）外送，但因為不熟悉操作而忘記在備註欄寫明樓層；餐點到了以後，她愧疚的在電話中說明原因，豈料對方不但沒有任何怨言，還霸氣的說「不准動！」讓她當下超感動。

這名女網友在「爆廢公社二館」上發文表示，因為左腿開刀的緣故，所以住在老公寓5樓的她，並不方便上、下樓買吃的。為了飽餐一頓，她便拿起手機並開啟熊貓外送APP點餐，但是因為不熟悉操作方式，所以忘記寫明樓層，「等到外送員到了，根本來不及下去。」

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原PO表示，因為她沒有說清楚要送到哪，所以便在接到外送員電話後，愧疚的說明原因；想不到，外送員聽到後不但沒有半句怨言，還直接叫原PO「不准動」，直接爬到5樓，親手將餐點送到原PO面前。事後，原PO感動直呼，「幸好遇到天使又霸氣的外送員」，真的很想再好好向對方道謝一次。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「這個外送員值得嘉獎」、「好帥好帥！太暖了」、「敬業」、「不准動！我來了」、「好窩心的外送員」、「帥炸」、「又帥氣又暖心」、「帥！加分」、「帥氣MAN爆了」、「真貼心」。此外，也有人歪樓表示，「愛情的聲音」、「在一起！在一起」、「男友力」、「愛情來的（得）太快就像龍捲風」。