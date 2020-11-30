月領12.7萬！ FoodPanda徵首席試吃官「爽吃15000間餐廳」...12/1開始申請

▲新加坡Foodpanda徵試吃員。（圖／翻攝自新加坡 FoodPanda網頁）

圖文／CTWANT

外送平台興起美食旋風，知名外送平台FoodPanda在新加坡地區開始招募首席試吃官（Chief Makan Officer），薪資加上伙食費一個月可拿到約6000新加坡幣，大約新台幣12.7萬元，在應徵頁面上甚至還寫上「上課偷吃」和「經常上傳令人流口水的照片」都算是相關經驗，可說是「吃貨限定」的職業。

從新加坡 FoodPanda 的招募網站上看到，針對工作內容方面，官方要求首席試吃官試吃和Foodpanda合作的店家，並把到店家參訪的經驗撰寫成一篇吸引人的文章。倘若應徵成功者，除了有優渥的薪資條件外，還可以品嘗到15000間的合作餐廳美食，並享有參觀、使用FoodPanda的自家超市Pandamart倉庫的特權。

▲應徵成功者將得到FoodPanda提供的3個月合約。（圖／翻攝自新加坡 FoodPanda網頁）

這項職缺從12月1日開放申請，將持續兩周至12月15日截止，應徵者必須上傳一分鐘的影片，並可以使用吃播（mukbang）風格的形式申請，應徵成功者將得到FoodPanda提供的3個月合約，月薪雖然只有1千新加坡幣（約新台幣2萬1千元），但還提供每個月5千元新加坡幣（約新台幣10萬6000元）的伙食費。

官方除了PO出首席試吃官的條件，必須熟悉各美食店家、攤販的位置，還要能精準預測出哪一間咖啡廳會成為未來的熱門地點，徵才條件還打趣補充，面試者要有良好的新陳代謝體質，因為業者是不會為員工體重超標負責。

延伸閱讀

▸ 東北風狂襲！明氣溫探14°C冷爆 下週冷空氣再報到「降雨熱區曝光」

▸ 婚鬧玩很大！女幫新娘擋門遭伴郎團重摔 半身麻痺當場昏迷

▸ 「最胸嘉賓」小S激吻蔡依林 笑彈連發消極掰升級「究極掰」