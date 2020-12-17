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宜蘭傳藝黃舉人宅最台味冬至趴　姓黃遊客19、20日免費入園

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▲宜蘭傳藝黃舉人宅最台味冬至趴，姓黃遊客12/19~20享免費入園。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

▲宜蘭傳藝黃舉人宅最台味冬至趴，姓黃遊客12/19~20享免費入園。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

記者游芳男／宜蘭報導

12月19日、20日，全聯善美的文化藝術基金會在宜蘭傳藝園區黃舉人宅一連舉辦兩天「黃老爺的冬至派對」復古市集，凡是姓「黃」的民眾皆可憑身分證免費入園。另，凡購買一份園遊券（每份200元，於活動現場折抵使用），都能免費獲贈一碗限量特製的宜蘭西魯肉湯圓。

12月19~20日上午10時至17時，宜蘭傳藝園區黃舉人宅舉辦的最台味的冬至趴，這2天姓黃的遊客憑身分證享免費入園。另，凡購買一份園遊券（每份200元，於活動現場折抵使用），都能免費獲贈一碗限量特製的宜蘭西魯肉湯圓，由宜蘭五代總鋪家族「祥瑞渡小月」陳兆瑞主廚設計，風味獨到。

全聯善美的文化藝術基金會表示，「黃老爺的冬至派對」復古市集攤位共有：旅人書店、平安順興、宜糧號、阿芳鹹粥、順天命理、廣生藥房、父刻理髮廳、尖尖故事屋、永燊達金屬、SOYAMAX緣筆書家（日本籍）、以木雕刻工坊、黃拓維泥塑剪黏藝術工作室、吉瑞喜傳統建築彩繪工作室、登義參藥行、青春照相館、祥瑞渡小月，同時也邀請宜蘭在地「壯三新涼樂團」每日上、下午分別演出「桃花過渡」、「遊湖賞花」。

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宜蘭傳藝園區姓黃遊客免費入園

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