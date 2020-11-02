振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

▲宜蘭傳藝園區加碼，使用振興券、藝FUN券「500元變700元」。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）



記者林育綾／綜合報導

手上還有振興券、藝FUN券可把握機會衝一波！宜蘭傳藝園區推出「你有券，我加碼」活動，即日起至12/31，持振興券或藝FUN券購買「500元入園專案」，即可讓500元變700元，除了享雙人套票立即入園，還有400元園遊券可以在園區消費抵用。

宜蘭傳藝園區即日起推出「500元入園專案」，內含2張全票入園門票，以及2張面額200元的園遊券，總價值700元。民眾只要持「振興券」或「藝FUN券」，於入園前在售票口即可購買到「500元入園專案」門票加園遊券的優惠組合，限當日使用，逾期無效。

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▲霹靂布袋戲睽違4年，再次到宜蘭傳藝演出，系列活動，還有包括「霹靂英雄COS踩街」等活動。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

另園區也邀請「霹靂布袋戲」睽違4年再次到宜蘭傳藝盛大演出，11/7在臨水劇場舉辦「霹靂金曲主題演唱會」、11/14、11/21還有「霹靂英雄COS踩街」。此外從11/1到12/31，廟埕廣場每天都有2場傳統掌中戲表演，由4個國內頗負盛名的掌中劇團「昇平五洲園、全西園掌中劇團、真雲林閣掌中劇團、台中聲五洲掌中劇團」輪番登台，帶來整整兩個月精采的偶戲匯演。

▲霹靂英雄COS踩街。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

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