姓黃免費玩！宜蘭傳藝2天「黃老爺冬至派對」　還送總鋪特製湯圓

▲宜蘭傳藝「黃舉人宅」舉行2天「黃老爺冬至派對」，姓黃免費入園！（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

記者林育綾／台北報導

姓「黃」免費玩！宜蘭傳藝園區將於12/19至12/20舉辦「黃老爺的冬至派對」復古市集，連續2天凡是姓「黃」的民眾皆可憑身分證免費入園，購買遊園券（每份200元，於活動現場折抵使用）還能免費獲贈一碗限量特製的宜蘭西魯肉湯圓，由宜蘭五代總鋪家族「祥瑞渡小月」陳兆瑞主廚設計，風味獨到。

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▲購買遊園券，還能免費獲贈一碗限量特製的宜蘭西魯肉湯圓。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

全聯善美的文化藝術基金會表示，12月19日、20日將於宜蘭傳藝園區的「黃舉人宅」，一連舉辦兩天「黃老爺的冬至派對」復古市集，攤位包括：旅人書店、平安順興、宜糧號、阿芳鹹粥、順天命理、廣生藥房、父刻理髮廳、尖尖故事屋、永燊達金屬、SOYAMAX緣筆書家（日本籍）、以木雕刻工坊、黃拓維泥塑剪黏藝術工作室、吉瑞喜傳統建築彩繪工作室、登義參藥行、青春照相館、祥瑞渡小月。活動同時也邀請宜蘭在地「壯三新涼樂團」每日上、下午分別演出「桃花過渡」、「遊湖賞花」。

▲姓黃免費玩！宜蘭傳藝2天「黃老爺冬至派對」。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

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