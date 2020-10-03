全台首創女子八家將！10月傳藝「6大陣頭」演出看好看滿

▲少見的「女子八家將」將於宜蘭傳藝演出。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）



記者林育綾／綜合報導

喜歡陣頭表演的民眾別錯過！宜蘭傳藝園區將於10月邀請6大知名陣頭團隊輪番演出，包括九天民俗技藝團、雷昇醒獅鼓舞、義守大學宋江藝陣、妙璇舞蹈團的十二婆姐陣，以及少見的「女子八家將」台灣振宗藝術團。

九天民俗技藝團

[廣告]請繼續往下閱讀...

九天民俗技藝團將民間習俗技藝提升為劇場藝術文化，台灣知名電影「陣頭」的故事，就是取自於九天。此次演出將呈現傳統廟會常見的眾神繞境，氣勢盛大的遊行隊伍，以鑼鼓陣開路，後方有神聖莊嚴的家將與神將壓陣，沿著文昌街與遊客互動。此外還帶來氣勢磅礡的戰鼓演出、勇猛威武的官將首列陣驅煞、三太子和招財進寶童子活力熱舞。

演出日期：即日起～10/05

▲10月傳藝「6大陣頭」演出看好看滿。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

雷昇醒獅鼓舞

雷昇傳藝劇團成立逾20年，在傳統鼓藝、龍獅運動、戲曲雜技、藝陣文化中注入創新思維，打造出新時代的表演形式與風格。此次表演包含熱鬧的藝陣踩街，由哪吒與祥龍帶領踩街，還有威風凜凜的舞獅，隨著鑼鼓節奏起舞。節目中的亮點「醒獅戲球」橋段，透過引獅員的引導，醒獅將表演高難度動作。

演出日期：10/06~10/10

義守大學宋江藝陣

義守大學宋江藝陣文化社成立超過10年，是台南的藝術團隊，致力於傳統武術與宋江陣演出，除了參與廟會活動，也積極傳承傳統文化。宋江陣原本是鄉里組織，逐漸轉變為歲時娛神的宗教活動，至今成為知名的民俗技藝表演，是台灣藝陣文化觀光重要的代表活動。

演出日期：109/10/11~10/15

十二婆姐陣 鬥陣迎媽祖

台灣四面環海，海島子民重視媽祖信仰，妙璇舞蹈團以「鬥陣迎媽祖」為主題，為普天同慶的傳統慶典揭開序幕，表演中有舞陣「十二婆姐」，是台灣神明中主司人間生育的「註生娘娘」與「臨水夫人」廟衍生出來的藝陣，護佑保宅安產、收驚護嬰、驅煞等；另外文陣中的桃花過渡橋段，載歌載舞帶出桃花姐與渡船伯的故事。

演出日期：10/16~10/20

▲妙璇舞蹈團表演「十二婆姐」，是台灣神明中主司人間生育的「註生娘娘」與「臨水夫人」。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

傳承傳統獅藝 戰獅雲龍獻吉祥

大肚山同仁堂國術獅藝館成立超過30餘年，團員多來自大肚台地各個村落，早年因愛好舞獅、國術而集結，「戰獅雲龍獻吉祥」表演，融合戰鼓、醒獅、舞龍與電音三太子等元素，希望帶給觀眾全新的視覺感受。

演出日期：109/10/21~10/25

全台首創女子八家將

台灣振宗藝術團保留傳統陣頭文化，並融入現代潮流電音，不僅在廟會演出，更經常受邀至海外參加各種活動展演。值得一提的是，振宗首創女子八家將，八家將是廟會陣頭之一，在傳統民俗活動中扮演「捉拿鬼怪妖邪」的角色，成員通常由男性扮演，振宗女子八家將，為傳統藝術文化注入新風潮。

演出日期：109/10/26~10/31

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來