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擊垮Pornhub「紐時記者」身分曝　下一步盯XVideos！恐怖內幕揭密

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▲▼擊垮Pornhub的記者盯上XVIDEOS　他曝恐怖內幕老司機全瘋了。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲紐約時報記者傳出下一個目標將是成人網站XVideos。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

全球知名成人網站「Pornhub」最近因為兒童性侵與偷拍影片爭議，一夜之間刪除影片量高達900多萬部，引起討論。批踢踢有鄉民爆卦指出，《紐約時報》記者紀思道(Nicholas Kristof)下個目標就是成人網站XVideos，讓老司機們震驚。

鄉民在八卦板發文「擊垮Pornhub的記者，盯上XVideos!」，透露這次Pornhub會刪除大量素人影片，起因就是紐約時報的記者紀思道。該鄉民也貼出的紀思道的推特貼文，推特中直接點名XVideos「用戶多、受監督少」，必須對XVideos施壓更多壓力才行。

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▲▼擊垮Pornhub的記者盯上XVIDEOS　他曝恐怖內幕老司機全瘋了。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼《紐約時報》記者紀思道(Nicholas Kristof)，發文透露下一步將針對XVideos。（圖／翻攝推特／@NickKristof）

▲▼擊垮Pornhub的記者盯上XVIDEOS　他曝恐怖內幕老司機全瘋了。（圖／記者葉國吏翻攝）

鄉民指出，「這傢伙跟他華裔老婆伍潔芳因報導六四天安門事件一起拿過普立茲獎。這傢伙曾在沖繩美軍強暴12歲日本少女事件發生後說，『多數日本女性就是喜歡看強暴情節的少女漫畫。』」

對此消息許多鄉民哀號推文說「住手!!!!!!!!!!」、「我很擔心他的安危」、「感謝告知 我現在要來預防性下載了」、「全世界的宅男快集資暗殺他@@」、「世界各國鄉民哀嚎一片，不止台灣而已，唉！」。

根據了解，XVideos在台灣受歡迎程度勝於Pornhub，本站報導「台人『看片片首選』不是Pornhub！他一看排名驚呆　網推爆介面：友善手機族」，指出由於XVideos介面乾淨開闊，而且對於手機使用者較於友善，所以在台灣用戶一直多於Pornhub。

 
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