華航新機身藏台灣！　「在C裡面」...網一看開砲：懂了

▲華航機身新增台灣意象，塗裝曝光。（圖／華航提供）

記者曾羿翔／綜合報導



華航全新機身塗裝亮相，從公開的首架777F貨機照片中可看出原本的「CHINA AIRLINES」字體縮小，位置也被移到機身尾段，貨運標誌「CARGO」中則藏有台灣圖案，但是未見「TAIWAN」字樣」。照片引起許多網友討論，有人直說，「台灣藏在C裡面懂了」、「國名改叫CARGO不錯」。

華航新機塗裝照片被轉傳到批踢踢後，被不少人網友開酸，「台灣被包在C裡面，代表台灣屬於中國，邏輯正確」、「Cargo是哪個非洲國家嗎」、「以為剛果」、「這個台灣藏太好了」、「說好的更名呢」、「外國人哪知道台灣的圖案啦」、「連台灣圖案都要藏」。也有網友留言給予肯定，「設計是不錯啦」、「讓世界看見臺灣」、「有台灣給推」、「滿有創意的」。

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▲華航LOGO常遭國際誤認。（圖／記者呂佳賢攝）



華航14日透過新聞稿表示，將於16日歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，成為華航機隊在後疫情時代的生力軍，開啟華航貨運新世代。另外全新777F機隊的全新塗裝也曝光，只見華航維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神。董事長謝世謙指出，華航訂購的6架777F貨機預計在2020至2023年完成交機，首架已在12月1日抵台。