台人「看片片首選」不是pornhub！他一看排名驚呆　網推爆介面：友善手機族

▲原PO發現，在台灣用xvideos的人比較多。（示意圖／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

講到「看片片」這檔事，許多人通常會想到全球最大成人網站《Pornhub》，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說Pornhub前陣子還大方送一個月會員，還有4K畫質、支援AR等等。但他卻發現，比起Pornhub，在台灣更多人用《xvideos》，好奇問卦，「xvideos >> pornhub？？？」想知道xvideos贏在哪。

這位網友文中表示疑問，「Pornhub不是最大的嗎？前陣子還送一個月會員、還有4K、AR，為啥台灣排名xvideos 遠大於 pornhub？」並貼出一張平台使用排行，只見pornhub比起之前雖然成長一個名次，但還是沒進入前10名，排在第15名；而xvideos則排在第8名，雖然比起之前往下掉了一個名次，但還是有在前10內。

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▲台灣區使用網站排行。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，不少網友覺得是介面問題，「介面乾淨好用多了」、「覺得Xvideos介面比較開闊，porhub感覺比較窄，不喜歡」、「也是覺得xvideos介面比較乾淨簡單」、「身為手機使用者，p完全比不了x，因為x在全螢幕時能自動轉向的功能大贏，介面我也更愛x」、「x的搜尋和挑選能力感覺比p好很多。」

還有人則表示，「有些系列XV都只上短片，PH有整片的，片商策略有差」、「xvideo亞洲比較多，而且版權概念比較差」、「xvideo很單純，pornhub瀏覽超難用，不過pornhub片多」、「Pornhub業配成份太高」、「pornhub廣告太多」、「亞洲片多」、「xvideo掛青天白日滿地紅國旗，這點就值得。」