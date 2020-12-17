衝刺半導體　陸進博會將首設「積體電路專區」

▲第三屆中國國際進口博覽會11月在上海舉行。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／綜合報導

為突破美國的科技封鎖，中國大陸正積極扶植本土半導體產業發展。據中國國際進口博覽會官方表示，第四屆進博會將首次設置集成電路（積體電路）專區，並積極籌備參展商聯盟積體電路專業委員會。

中國國際進口博覽會2018年舉辦以來，除了是中方年度四大主場外交活動之一，更是彰顯自身對外開放，廣納海外進口的平台。2020年11月舉辦的第三屆進博會上，雖受新冠肺炎疫情影響，但荷蘭ASML、美國高通等國際科技大廠均應邀參展，另第四屆進博會方面，現亦規劃於2021年11月舉辦。





▲荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）參展第三屆中國進博會。（圖／CFP）

響應官方發展半導體產業的政策取向，進博會組委會16日在上海舉辦技術裝備展區積體電路專區宣介會。

中國國際進口博覽局副局長劉福學說，增設積體電路專區，將有助於進一步提升第四屆進博會專業化辦展水準和展覽質量，有助於集聚全球優勢資源，構建積體電路產業鏈生態，促進培育國內相關領域企業的創新發展，為加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局貢獻力量。

上海積體電路行業協會秘書長徐偉表示，未來隨著進博會參展商聯盟積體電路專委會的成立，成員企業將能更精準對接各地方政府、產業集群和潛在客戶。

據《新華社》報導，中國一直積極推進積體電路的國際合作，包括國務院日前印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，旨在為國際企業在中國投資，營造良好的環境。

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