激戰女網友被發現…已婚男嚇歪「跳窗逃跑」　當場墜樓慘死！

▲山東男偷情被攔後由二樓跳窗身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東聊城一家餡餅店的女員工去年2月離職後，在員工宿舍內與已婚男網友激戰。當時，兩人動靜太大，被老闆楊統朋發現後，男網友試圖離開時遭到阻止，直接慌了，竟從位於二樓的宿舍窗戶跳出，後不治身亡。先前，楊統朋遭控非法拘禁罪，獲刑10年6個月。近日，二審判決逆轉，獲刑6年。

據《紅星新聞》報導，案情顯示，王姓死者當時與該餡餅店前女員工在宿舍內偷情，被老闆楊統朋發現後，多次試圖逃離宿舍遭到阻止，並被腳踹、扇巴掌，約20分鐘後當場從位於二樓的宿舍窗戶跳出慘死。

楊統朋妻子認為丈夫無罪，「丈夫阻止王男離開，是為了核查屋內是否有財物丟失；死者是自行跳樓，與丈夫行為無關。」

▲案發現場。（圖／翻攝自紅星新聞）

今年4月，聊城市高唐法院一審認定，楊統朋限制他人自由並毆打，行為構成非法拘禁罪，一審被判處有期徒刑10年6個月。法院認為，王男的死亡與楊統朋的非法拘禁行為具有因果聯繫。

12月初，山東省聊城中院對該案作出二審判決。判決書內容顯示，王男與女員工的行為有違中華民族傳統倫理道德；楊統朋制止二人這種違反道德的行為、詢問王男進入員工宿舍的原因是正確的，也是合理的，但非法限制對方的人身自由，並實施毆打行為，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規定，構成非法拘禁罪。

判決書稱，王男的逃離行為是為了擺脫楊統朋非法限制其人身自由的自救行為，翻窗逃走時發生死亡的後果與楊統朋的非法拘禁行為具有關聯性。但判決書又指，楊統朋到案後如實供述了主要犯罪事實，是自首，原審判決未認定楊統朋具有自首情節不當，依法應予改判。

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