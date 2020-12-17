嘉市愛鄉慈善會寒冬送暖助弱勢　知名歌手董育君相助

▲嘉市愛鄉慈善會送暖助弱勢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

低溫來襲，今年入冬後最強冷空氣報到，嘉義市愛鄉慈善會結合番社里辦公室，日前舉辦寒冬送暖活動，分送200件羽絨外套、500粒熱騰騰的肉包、湯圓及口罩給社區內的弱勢民眾，台語歌手董育君、素人歌手柯俊傑也受邀到場演唱，透過歌聲祝福大家平安健康。

▲嘉市愛鄉慈善會發放外套送暖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市愛鄉慈善會今天在西榮街番社里長辦公室前舉辦寒冬送暖活動，慈善會理事長陳盈坤夫婦、總幹事蔡坤章、番社里長鄭秀玉與慈善會成員、嘉市議員蔡文旭都到場協助發送物資，台語歌手董育君、歌手柯俊傑則現場演唱多首歌曲，用歌聲為弱勢帶來溫暖。

▲嘉市議員蔡文旭及嘉市愛鄉慈善會年前送暖助弱勢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

愛鄉慈善會理事長陳盈坤說，慈善會與番社里辦公室每個月雙週的星期一，都會贈送愛心便當關懷弱勢，最近寒流天氣轉冷，改為發送保暖冬衣等物資，提醒大家要注意保暖。

番社里長鄭秀玉說，盈坤理事長與慈善會團隊上個星期提到，最近天氣轉涼，氣溫越來越低，特別準備保暖的羽絨外套、還有熱騰騰的包子，以及現煮的黑糖薑母熱湯圓，希望藉由這次的活動，呼籲更多人響應，為弱勢民眾在寒冬中帶來溫暖。

▲知名歌手董育君與嘉市愛鄉慈善會一起送暖助弱勢 。（圖／記者翁伊森翻攝）