有感弱勢學童人數不減反增　蔡淑惠10年來整合資源中秋持續送暖

▲台南市議員蔡淑惠，關懷弱勢小朋友中秋送暖活動邁入第10年，她感謝一路以來以實際行動相挺的南區婦女會365愛心會和愛心企業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡淑惠，關懷弱勢小朋友中秋送暖活動邁入第10年，感謝一路以來行動相挺的南區婦女會365愛心會和愛心企業，但也感慨10年過去了，需要協助弱勢小朋友人數不減反增，去年送暖的小朋友有569位，今年增加到590位，顯見國內的經濟情況並不佳，未來她會更致力整合社會資源幫助有特殊狀況的小朋友。

蔡淑惠議員偕同台南市南區婦女會365愛心會郭麗鳳和姊妹們、文南區婦女會林喜麗會長、明新食品、邦譽藥品代表及日新、永華、志開、省躬、龍崗、喜樹、新興、石門、安平、西門、新南、億載和大同國小等十三所學校’校長及教務主任，一起召開中秋團圓溫馨送暖記者會。

郭麗鳳和林喜麗會長說，就是因為愛屋及烏愛的力量讓她們365天，天天送愛心，在這次中秋活動送出蛋糕，讓小朋友感受溫馨。

蔡淑惠表示，這次中秋特別準備了1人1份200元小紅包、蛋糕，還送含鈣等維生素的食品，這些都是小朋友成長所需的小禮物，感謝每一次活動都會受到很多人響應，大家會把東西集資，讓小朋友在這樣溫馨的假日能夠感受到社會對他們的關心跟照顧。

蔡淑惠也感謝校長在轉送禮物給弱勢小朋友時，怕讓小朋友被貼標籤，貼心地跟小朋友說，因為你們的表現很好，所以你們是班導師特別推薦的，所以你們才有紅包，真的太正面了。

代表致詞的新興國小校長李俊興感謝蔡淑惠議員，十年來致力於社會資源的整合，讓南區弱勢家庭孩子長期感受到社會溫暖的照顧力量，這些孩子在愛的關懷中成長，也學會愛人和感恩！

蔡淑惠謝謝大家的支持但也感慨良多，10年來路走來，看到弱勢家庭小朋友因她們的協助，找到人生光明正向的成長方向，但十年來協助的弱勢小朋友數量不減反增，也反映出社會經濟真的出了狀況，去年她們發放了569份紅包和用餅等禮盒，今年增加到590份，有些學校的小朋友連5百到1千元的費用都拿不出來，看到這情況真讓人感傷，未來她會更致力於整合社會資源，也希望學校發現有特殊狀況的小朋友能跟她們聯繫，主動出擊及時伸出援手，幫助更多需要幫助的小朋友。



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