神明指示「11月1日回來」！父親求籤3聖筊　當天真的找到邱聖哲

記者柯沛辰／綜合報導

新竹37歲男子邱聖哲11月6日騎車誤闖中橫，在隧道中離奇消失。當時家屬心急如焚，曾向神明求籤，結果得到「農曆11月1日就會回來」的答案，因此繼續鍥而不捨尋人，不料當天果真接到警方電話，讓家屬欣慰不已。

11月6日傍晚5點多，邱男騎車闖進中橫便道德基管制區，遭管制人員攔下，不斷喊著「有人在追我」、「後面有歹徒」，隨後棄車跑進隧道內消失。由於監視器只拍下邱男在隧道內狂奔，卻不見出口後身影，加上線索稀少，搜救一度陷入膠著。

邱父心急如焚，卻又無計可施，只好向神明擲筊求籤，結果得到3個聖筊。當時神明指示「農曆11月1日就會回來」，邱父本來還有些疑惑，但同時感覺兒子還活著，所以堅持繼續搜尋，沒想到當天真的接到警方電話通知。

▲邱聖哲喝溪水求生，獲救時暴瘦20公斤。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

12月15日深夜，楊姓獵人上山打獵，在海拔約1200公尺涵洞發現邱聖哲，趕緊打電話報案。邱男姊姊說，警消獲報上山前，曾打電話通知「找到人了」，但不確定弟弟是否還活著，所以她不斷念佛經，祈禱弟弟平安歸來，好在結果令人欣慰。

消息曝光後，警消嘖嘖稱奇，連醫生都直呼不可思議。因為近來連日低溫，加上山區食物稀少，沒想到邱男不僅成功存活41天，期間只喝水，而且送醫檢查後，僅體重下降20公斤、嚴重脫水和輕微擦傷，其他諸如血糖、肝指數等悉數正常。

獵人楊東波也說，他是泰雅族人，平時在山區務農，每年只上山打獵一次，沒想到15日心血來潮打獵，竟意外尋獲邱男，「我覺得他一定受過什麼軍事或是野外生存訓練，不然換作是我這個原住民，把我丟在那邊，大概一個禮拜我就倒了！」

▼警消接獲獵人楊東波報案，前往救出邱聖哲。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▼新竹男子邱聖哲失蹤41天，被獵人楊東波順利尋獲。（圖／記者白珈陽翻攝）