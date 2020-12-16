躲廢棄山洞41天！新竹男想求救「只找到猴子」：牠們會說話嗎？

記者柯振中／綜合報導

新竹37歲的邱姓男子獨闖中橫便道，11月6日與外界失去聯繫，失蹤41天奇蹟生還，讓人感到相當驚奇。邱男奇蹟獲救，還原存活過程，只靠喝溪水維生，期間試圖求救，但根本找不到人，只找到一些猴子，「猴子會講話嗎？」

▲邱失蹤41天奇蹟獲救。（圖／記者鄧木卿翻攝）



邱男11月6日獨闖中橫便道，撞傷管制人員，接著騎了22公里，到谷關隧道口處，大喊「我後面有歹徒」，接著棄車跳崖，消失無蹤，讓家屬相當焦急。

警方接獲報案，展開地毯式搜索，家屬也找來民間團體，還懸賞50萬，希望能夠找到人。邱男的姊姊還一度質疑，員警涉嫌瀆職，過程中疑似還有人「故佈疑陣」，弟弟可能根本不是失蹤，而是他殺。

▼邱男失蹤41天獲救，期間想求救，但只有找到猴子，根本沒有人。（圖／《東森新聞》）



所幸經過41天的尋找，一名獵人上山打獵時，發現台8線1.3K處的廢棄電廠有人躲在山洞中，嚇得立刻報案。員警派出警力，會同消防人員搜救，確認男子就是失蹤41天的邱男。

邱男奇蹟似生還，但至少瘦了20公斤，身體相當虛弱，不過意識還算清醒。面對鏡頭時，邱男已經不曉得自己在山裡過了幾天，以為只有過了10多天，期間有想找人求救，但山裡根本沒有人，只找到一些猴子，「猴子會講話嗎？」

邱男獲救時沒有明顯外傷，但瘦了將近20公斤，所幸精神狀況還不錯，家屬終於放下心中的大石。