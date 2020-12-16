快訊／泰雅族「英雄獵人」找到失蹤41天邱男　家屬約面交50萬賞金

記者柯沛辰、白珈陽／台中報導

新竹37歲男子邱聖哲11月6日騎車誤闖中橫，在隧道中離奇消失。當時家屬焦急不已，對外懸賞50萬元。如今事隔41天，楊姓獵人順利尋獲邱男，家屬也允諾遵照當初約定，相約18日下午2點在東勢農民醫院見面，當場交付50萬元獎金。

11月6日傍晚5點多，邱男騎車闖進中橫便道德基管制區，遭管制人員攔下，不斷喊著「有人在追我」、「後面有歹徒」，隨後棄車跑進隧道內消失。

事後，警消苦尋多日未果，家屬懷疑邱男遭謀害、警方包庇，焦急之下祭出50萬元懸賞，並赴台中地檢署按鈴控告谷關派出所所長王繼生瀆職。

不過，谷關派出所16日凌晨1點10分接獲楊姓獵人報案，稱稍早到台8線1.3K處廢棄電廠附近打獵時，發現有人躲在山洞中睡覺。所長王繼生知悉後，立即派遣5名員警會同消防人員到場搜救，果真發現失聯41天的邱聖哲。

▲新竹男子邱聖哲失蹤41天，被獵人楊東波順利尋獲。（圖／記者白珈陽翻攝）



獵人楊東波表示，他是泰雅族人，平時在山區務農，每年只上山打獵一次，15日心血來潮想獵山羊、山羌回家，沒想到當天槍還沒開，就在海拔約1200公尺處涵洞發現不明人影。起初他嚇得不輕，以為發現屍體，後來驚覺可能找到新聞上報導、失蹤已久的邱男，才急忙打電話報案。

楊東波說，邱男失蹤41天生還，簡直是奇蹟，因為獨自在山區存活超過40天真的很不可思議，「我覺得他一定受過什麼軍事或是野外生存訓練，不然換作是我這個原住民，把我丟在那邊，大概一個禮拜我就倒了！」

▲楊姓獵人是泰雅族人，每年只上山打獵一次。（圖／記者白珈陽翻攝）

事後，楊東波經媒體轉告有50萬賞金可領，派出所也稱他是「英雄」。不過，楊東波謙虛地說，「派出所說我是英雄，那是不好意思啦，我沒那麼偉大。如果有50萬，我會捐一些做公益，剩下的添購果園設備，前提是真的有（獎金），如果家屬反悔，我也認了！」

對此，邱男家屬16日表示，已經聯繫上楊姓獵人，雙方相約18日下午2點在東勢農民醫院見面，除了親自交付50萬元獎金，也希望當面致謝，以表達感激之情。

▼邱聖哲喝溪水求生，獲救時身形暴瘦。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

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