　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／泰雅族「英雄獵人」找到失蹤41天邱男　家屬約面交50萬賞金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰、白珈陽／台中報導

新竹37歲男子邱聖哲11月6日騎車誤闖中橫，在隧道中離奇消失。當時家屬焦急不已，對外懸賞50萬元。如今事隔41天，楊姓獵人順利尋獲邱男，家屬也允諾遵照當初約定，相約18日下午2點在東勢農民醫院見面，當場交付50萬元獎金。

11月6日傍晚5點多，邱男騎車闖進中橫便道德基管制區，遭管制人員攔下，不斷喊著「有人在追我」、「後面有歹徒」，隨後棄車跑進隧道內消失。

事後，警消苦尋多日未果，家屬懷疑邱男遭謀害、警方包庇，焦急之下祭出50萬元懸賞，並赴台中地檢署按鈴控告谷關派出所所長王繼生瀆職。

不過，谷關派出所16日凌晨1點10分接獲楊姓獵人報案，稱稍早到台8線1.3K處廢棄電廠附近打獵時，發現有人躲在山洞中睡覺。所長王繼生知悉後，立即派遣5名員警會同消防人員到場搜救，果真發現失聯41天的邱聖哲。

▲▼新竹男子邱聖哲闖中橫墜崖41天，楊姓獵人找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲新竹男子邱聖哲失蹤41天，被獵人楊東波順利尋獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

獵人楊東波表示，他是泰雅族人，平時在山區務農，每年只上山打獵一次，15日心血來潮想獵山羊、山羌回家，沒想到當天槍還沒開，就在海拔約1200公尺處涵洞發現不明人影。起初他嚇得不輕，以為發現屍體，後來驚覺可能找到新聞上報導、失蹤已久的邱男，才急忙打電話報案。

楊東波說，邱男失蹤41天生還，簡直是奇蹟，因為獨自在山區存活超過40天真的很不可思議，「我覺得他一定受過什麼軍事或是野外生存訓練，不然換作是我這個原住民，把我丟在那邊，大概一個禮拜我就倒了！」

▲▼新竹男子中橫失蹤41天，泰雅獵人上山打獵找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊姓獵人是泰雅族人，每年只上山打獵一次。（圖／記者白珈陽翻攝）

事後，楊東波經媒體轉告有50萬賞金可領，派出所也稱他是「英雄」。不過，楊東波謙虛地說，「派出所說我是英雄，那是不好意思啦，我沒那麼偉大。如果有50萬，我會捐一些做公益，剩下的添購果園設備，前提是真的有（獎金），如果家屬反悔，我也認了！」

對此，邱男家屬16日表示，已經聯繫上楊姓獵人，雙方相約18日下午2點在東勢農民醫院見面，除了親自交付50萬元獎金，也希望當面致謝，以表達感激之情。

▼邱聖哲喝溪水求生，獲救時身形暴瘦。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

新竹邱男獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

►「寶可夢保溫瓶」特價！

ET快訊
名醫反萊豬被「查水表」！　衛福部認了
職籃桃色風暴！　譚傑龍疑不雅影片外流
下體超癢！她狂摳半年「痘痘變癌症」　醫嘆：整個要切掉
簽下去了！她買美金儲蓄險「年繳36000元」　網一看年限嚇壞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投信義鄉「知名梅園」大火　恐怖烈火吞噬2樓住家

快訊／泰雅族「英雄獵人」找到失蹤41天邱男　家屬約面交50萬賞金

躲廢棄山洞41天！新竹男想求救「只找到猴子」：牠們會說話嗎？

美豔女賊連偷橡木桶2門市！濃眉鳳眼穿套裝戴口罩...店員驚呆

爬柴山竟中彈！50機槍子彈飛2公里仍有殺傷力　陸戰隊射擊位置曝

彰化交通號誌燈跳電...兇手竟是壁虎一家　3隻慘遭電死1落跑

細聲男頻翻動專櫃衣物爆爭執　新光三越樓管嗆「你娘娘腔哦？」

讓閻王生死簿「反白」！高雄男4個月內同地點　鬼門關走2回逃死

快訊／反萊豬醫師遭查水表！高雄市警局：衛福部說他違反食安法

逆子縱火母亡姊重傷　出庭痛哭「頭叩桌」...父心軟：還是會接納他

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

南投信義鄉「知名梅園」大火　恐怖烈火吞噬2樓住家

快訊／泰雅族「英雄獵人」找到失蹤41天邱男　家屬約面交50萬賞金

躲廢棄山洞41天！新竹男想求救「只找到猴子」：牠們會說話嗎？

美豔女賊連偷橡木桶2門市！濃眉鳳眼穿套裝戴口罩...店員驚呆

爬柴山竟中彈！50機槍子彈飛2公里仍有殺傷力　陸戰隊射擊位置曝

彰化交通號誌燈跳電...兇手竟是壁虎一家　3隻慘遭電死1落跑

細聲男頻翻動專櫃衣物爆爭執　新光三越樓管嗆「你娘娘腔哦？」

讓閻王生死簿「反白」！高雄男4個月內同地點　鬼門關走2回逃死

快訊／反萊豬醫師遭查水表！高雄市警局：衛福部說他違反食安法

逆子縱火母亡姊重傷　出庭痛哭「頭叩桌」...父心軟：還是會接納他

連三天100名可享主餐半價　南部首家金子半之助12/25開幕

停課只差1度！俄羅斯「戰鬥小學生」　-51℃度照常出門上學

江國賓限女兒18歲才能交男友！「若懷孕一定叫她拿掉」

連兩屆亞運在西亞　2030杜哈、2034利雅德

反萊豬被「查水表」！　衛福部承認提告蘇偉碩：他講得太過了

3522家醫療院所「暫付款分期還」要加收5%利息　健保署致歉

南投信義鄉「知名梅園」大火　恐怖烈火吞噬2樓住家

連鎖咖啡cama café信義、南港區4加盟店傳歇業！　總公司回應了

《鬼滅》就要超車了　《神隱少女》上修票房「曝關鍵原因」！

王心凌髮廊巧遇「楊丞琳＋吳青峰」　3人「驚人超素顏照」曝光

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

撞飛嬤3公尺倒地！女跪地磕頭痛哭

400萬麻糬發票找到了！紅衣客主動聯繫店家

新竹男失蹤41天生還！獵人山洞中尋獲　家屬狂喜

女客現身歸還發票！曾記霸氣送：麻糬1年免費吃

41天只喝水！新竹邱男爆瘦20kg到醫院睡著了　姐大擁抱

萬里海水浴場「無名女屍」身分曝

全世界都在找你！失蹤男獲救第一句話曝

弟失蹤41天獲「仇人」救出　姊三鞠躬感謝

「根本他殺」控所長瀆職　新竹邱姐將撤告向警道歉

更多熱門

相關新聞

東森直銷電商明年業績上看60億　直銷賣房將成「業界創舉」！

東森直銷電商明年業績上看60億　直銷賣房將成「業界創舉」！

東森全球新連鎖事業ecKare今年已邁入第3年，不受疫情影響，今年業績暴增至15億元，比起去年業績4億多元，大幅成長超過3倍，明年業績更上看60億元，爆發力驚人。東森全球新連鎖事業執行長郭恆志表示，之所以成長那麼快，是因為獨創新商業模式「直銷電商」，有別以往傳統直銷。

全世界都在找你！失蹤男獲救第一句話曝

全世界都在找你！失蹤男獲救第一句話曝

新竹男只喝水撐41天　醫點出2存活關鍵

新竹男只喝水撐41天　醫點出2存活關鍵

還原山洞現場！獵人嚇傻「先Call老婆」壯膽

還原山洞現場！獵人嚇傻「先Call老婆」壯膽

中橫失蹤男撐41天　山岳嚮導曝存活「3大要點」

中橫失蹤男撐41天　山岳嚮導曝存活「3大要點」

關鍵字：

泰雅族英雄獵人失蹤中橫獎金賞金

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

余文樂女兒早產「一出生只有1000g」

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面