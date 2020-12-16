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41天只喝水奇蹟生還！失蹤男暴瘦20公斤…高大成曝「保命關鍵」

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記者柯振中／綜合報導

新竹37歲的邱姓男子夜闖中橫便道失聯，41天後奇蹟生還，過程靠著飲水活了下來，讓家屬喜極而泣。對此，法醫高大成說明，由於男子所在的地方是山區，山泉水中含有許多礦物質，正是這些補充，才讓邱男得以續命。

邱男原先在家中從事家具送貨員，11月初向家裡請假，接著夜闖中橫便道，因不明原因撞傷管制人員，跑到谷關端隧道口，接著消失在管制人員眼前，疑似跳下百米深的邊坡懸崖。

家屬十分焦急，找來了民間團體協助搜救，警方、搜救人員也進行地毯式搜索，但無論如何都找不到人，每日的搜救工作無功而返。

邱男的姊姊太過焦急，認為警方涉嫌瀆職，還一度到台中地檢署按鈴控告，「我可以確定，我弟是在隧道裡面被管制人員帶走。他們搜救的跟我們講說，這根本不是失蹤，這是他殺。」

▼新竹男闖中橫失蹤41天，胞姊一度到地檢署控告警方瀆職。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼新竹男闖中橫失蹤41天找到了，胞姊三度鞠躬致歉。（圖／記者白珈陽攝）

不過，谷關派出所16日凌晨接獲楊姓獵人的報案，台8線1.3K處廢棄電廠的山洞中，有個人躲在裡面睡覺，立刻派出員警，會同消防人員，前往現場搜救，結果真的找到失聯41天的邱男。

楊姓獵人說，他每年只會上山打獵一次，15日突然心血來潮，想要獵點野味回家，沒想到突然發現山洞裡有人，本來還以為是屍體，嚇得不斷大叫，後來認為可能是失蹤的邱男，才打電話報警。

▼獵人找到邱姓男子，原先還以為是屍體。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼新竹男子中橫失蹤41天，泰雅獵人上山打獵找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱男獲救時，與41天前相差了20公斤，但精神狀況還不錯，還能進行問答，期間有想吃東西，但抓不到動物，只有喝水，也想過求救，不過只有找到猴子，根本沒有人影。

對此，根據《三立新聞網》報導，法醫高大成說，主要是因為「礦泉水」，邱男才能夠存活下來，因為水中含有鉀離子等礦物質，只要再吃點野草、昆蟲等，就能勉強生存，加上有找到藏身處、山區溫度也沒有太低，邱男的運氣真的很好。

主治醫師也說，邱男被送來醫院時，身上多處擦傷、明顯脫水，迫切地想吃東西，但經過評估後，生命跡象、檢驗報告，包含電解質都一切正常，是如何存活下來的，邱男沒有提及，但應該是有自己的生存模式。邱男到醫院後，食慾還不錯，馬上就吃了一份雞腿便當，早上還吃了清粥、高麗菜、地瓜葉等食物，至於身體狀況如何，還要等醫師進一步確認。

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▼主治醫師指出，邱男生命跡象、檢驗報告都正常。（圖／記者白珈楊翻攝）

▲▼失蹤男主治醫師出面受訪。（圖／記者白珈楊翻攝）

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