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北市污水廠拒收外縣市水肥　桃園業者40車陳情怒：只能不接生意

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▲台北市迪化污水廠今年中開始拒收外縣市水肥，桃園市水肥業者16日上午在市府前舉布條抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北市迪化污水廠今年中開始拒收外縣市水肥，水肥業者16日上午在桃園市政府前抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台北市迪化污水廠今年中開始拒收外縣市水肥廢棄物，導致桃園市合法水肥與廢棄物業者面臨無處可投放的窘狀，桃園市水肥公會16日上午以車隊遊行方式到桃園市政府前陳情，桃市水肥業者理事長顧志祥在市府前高舉白布條抗議並遞交陳清書，環保局一般廢棄物科長梁開忠指出，根據法令，台北市政府不能拒收外縣市水肥，將請環保署舉辦跨縣市協調解決紛爭。

桃園市水肥公會今天動員約40輛環保車輛至市府前陳情，理事長顧志祥在市府大門前高舉白布條指出，外縣市政府長期欺負桃園業者，業者已忍無可忍，桃園市有許多大企業，公司設在台北、稅繳在台北，但工廠卻在桃園，水肥與垃圾卻要桃園自行處理，台北市政府拒絕外縣市廢棄物與水肥，桃園市府應拿出魄力訂定自治條例，以處理桃園廢棄物優先，有餘力再收取外縣市廢棄物與水肥，否則對桃園合法業者並不公平。

▲台北市迪化污水廠今年中開始拒收外縣市水肥，桃園市水肥業者16日上午在市府前以車隊遊行方式陳情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北市迪化污水廠今年中開始拒收外縣市水肥，桃園市水肥業者16日上午在市府前以車隊遊行方式陳情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

周姓業者認為，北市迪化污水廠明明有餘力處理外縣市水肥，卻僅收取北市水肥，桃園市卻大方處理外縣市事業廢棄物，這對桃園業者不公，合法業者車輛都裝有GPS定位，根本無法送往外縣市，只能不接生意，但無牌業者卻沒有GPS，反而恣意亂倒，合法業者情何以堪。

科長梁開忠說，桃園市一天水肥量約120公噸，龜山污水處理廠1天僅能處理約50公噸，仍有大部分水肥需運送至北市迪化污水廠處理，未來隨著污水下水道接管率增加，水肥量應該會逐漸減少；此外，明年生質能中心啟用可解決水肥問題，桃市府會請環保署協商讓桃園業者在過渡期間能有地方處理水肥問題。

此外，根據廢棄法相關法令，廢棄物清運不得限制外縣市業者入場，以桃園而言，因量能足夠向來都可以處理外縣市如雙北、新竹等地送進的事業廢棄物，至於惹議的水肥清運，希望環保署能舉辦跨縣市協調以解決爭議。

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桃園水肥業者市府陳情

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