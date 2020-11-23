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南市府女官員嗆女議員：去吃大便啦　她堅持提告...黃偉哲說話了

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▲台南市議員陳秋萍日前質詢台南市總圖書館公車路線問題，引起市府交通局女員工不滿，竟留言辱罵，陳秋萍向警方提告妨害名譽罪嫌。（圖／翻攝自陳秋萍臉書，下同）

▲台南市議員陳秋萍日前質詢台南市總圖書館公車路線問題，引起市府交通局女官員不滿，竟留言辱罵「去吃大便拉妳」，陳秋萍向警方提告妨害名譽罪。（圖／翻攝自陳秋萍臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳秋萍日前質詢台南市總圖書館公車路線問題，引起市府交通局女官員不滿，認為陳秋萍反覆質詢同一問題，竟跑到其臉書內留言辱罵「去吃大便拉妳」，陳秋萍氣得報警處理，全案由警方依妨害名譽罪嫌偵辦中。

陳秋萍議員23日上午在定期會自由發言時，在桌上擺著大便造型的道具，質詢市長黃偉哲與交通局長王銘德，質問交通局公運處吳姓科員為何在其臉書留言要她「去吃大便？」

陳秋萍說，黃偉哲市長吃肉燥飯好香又好吃，市府官員卻叫議員吃大便！只因監督市政就被市府官員謾罵令人難堪的粗鄙言語；陳秋萍指出議員監督市政是職責，從政27年來，第1張的提告報案三聯單，心情非常的沉重，提告理由是公然侮辱、妨害名譽，而攻擊的人卻是市府官員。

▲台南市議員陳秋萍日前質詢台南市總圖書館公車路線問題，引起市府交通局女員工不滿，竟留言辱罵，陳秋萍向警方提告妨害名譽罪嫌。（圖／翻攝自陳秋萍臉書，下同）

陳秋萍指出，台南總圖開幕在即，之前提出建言須有公車駛入總圖，便利市民前往，也持續的追蹤進度，此規劃更得到黃偉哲市長的允諾！然而市府交通局卻有職員在陳秋萍粉絲專頁留言，「請議員去吃大便！」，難道議員現在都不能監督，只能一言堂，只能說市長好棒棒、市府好棒棒嗎？否則就會被要求「吃大便」對嗎？認真監督市政被市府官員叫吃大便，是不是就是叫議員只要陪市長吃吃喝喝就對了！就不會被攻擊了！真的很驚訝，這種事竟然會發生在台南市政府！真的太過分了！議員監督市政有錯嗎？追蹤進度有錯嗎？真的是無法無天！無主之府！

陳秋萍說，她從政27年，也不曾罵過官員，這是她第一個提告的官員，她只是在執行議員監督職責，希望總圖完工後有公車可搭，但該名市府官員竟在臉書留言要她吃大便，「這可說無法無天，有沒有離譜？可不可惡？」。

據市府調查，該名官員為交通局公車相關業務承辦人員，她在陳秋萍於11月19日質詢後，在陳的臉書留言：「總圖公車是要問幾次？？？？就回覆了一直質詢，妳是沒有別的可以質詢嗎？！去吃大便拉妳！！！！！」。

市長黃偉哲表示，議員監督市政是議員的職責，不應受辱罵，公務人員不管是情緒或見解不同都不應該口出惡言，他已下令徹查並送人評會懲處。相關人員如果有不當言論，自己應負起責任及受到處分。黃偉哲與王銘德雙雙跟陳秋萍道歉，並強調已調整吳姓科員職務，會要求市府官員、職員不可再犯，亦不可對民代監督行為出言不遜，甚至辱罵。據了解，陳秋萍已對涉案人提告，全案由警方調查偵辦中。

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