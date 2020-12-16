兩度性侵同事女友「3千元逼和解」　已婚渣男遭重判5年半

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市已婚的王姓男子前年7月佯稱幫同事之女友找工作為藉口，騙其外出至其租屋處以電腦上網找工作，在女子用電腦上網之際，將女子推倒在房間床上，不顧其反對強行脫去衣褲硬上性侵，2小時後再度違反其意願強制性侵得逞。事後，王男會同妻子以不想把事情鬧大為由，脅迫女子私下和解；地院法官認為，王2度強制性交犯行，且犯後猶飾詞狡辯且態度不佳，依2個強制性交罪執行5年6月有期徒刑，還可上訴。

地院指出，已婚的王姓男子前年7月得知同事的女友急於找工作，乃在7月6日下午3時許透過Line通訊軟體給女子，聲稱要幫忙找工作相約見面，王男邀女子上其轎車至租屋處，提議用電腦上網找工作，王男趁女子用電腦之際，將其推倒在床上，不顧其反對強行脫去其衣物硬上性侵得逞，2小時後，王男在租屋處再度對女子強制性交得逞，事後，女子向男友哭訴，其男友向警方報案提告王男強制性交罪嫌。

王男在偵訊時坦承與女子有2次性行為，但矢口否認有強制性交犯行，辯稱是女子要找工作所以到其租屋處，邊聊天、邊找工作，後來想與女子發生性行為，女子帶著挑逗意味說「不要」，他有停下來再問她可不可以，她有點頭，所以才繼續與其發生關係，事後還煮麵給女子吃，晚間7時，發生第2次性行為，女子還說有很舒服之類的話，也有抱他與親他，後來還開車送她回家，所以兩人是合意性交；王男辯護人也認為，若女子係遭強制性交，理應閃生恐懼厭惡之感，應會盡快想逃離該處所或求援，而非留下來與王共進晚餐等語，其證詞值得懷疑。

女子則指稱，王男對其強制性交時感到生氣害怕，但王力氣很大，把她雙手壓在床上推不開，她雖一直拒絕反抗，事後，王藉故煮麵給她吃，她想離開，王又繼續第2次對她強制性交，後來向男友哭訴，並傳賴給男友，但王男搶去她的手機，謊稱說是開玩笑而已；女子男友也作證，事後王男與其妻子曾私下逼迫和解破，說王是已婚身分，還說女子犯了通姦罪可以告她，拿3千元要和解，但被他退回，事後還揚言要告女子通姦罪。

法官查出，女子提告後，在今年1月一度與王男無條件和解，女子向法官聲稱，王男請來的律師私下談和解之事，當時她不想和解，但因不想再歷經訴訟程序才簽和解書，但發現和解書內容不對，有說要修改，律師強調王男行事會判有罪，不會影響其罪名，所以才簽和解書與撤回告訴狀。

法官認為，王男辯護人之辯詞自屬無稽，不足採信，王男犯行明確，審酌王男為一逞私慾，不顧女子意願，對其2次強制性交犯行，侵害其性自主法益，造成女子身心痛苦，應予嚴厲譴責，且犯後猶飾詞狡辯且態度不佳，兼衡其犯罪動機、目的、手段、事後與告訴人達成和解並給付賠償等情狀，依2個強制性交罪判處各4年2月有期徒刑，應執行5年6月有期徒刑。

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