台南國小狠師凌虐弱勢童！逼吃臭酸餐禁上廁所　爛校長包庇拖3年

▲台南市議員林燕祝揭發台南曾姓國小老師不當管教事件，民事一審以侵權被判賠10萬元，家長向黃偉哲市長陳情，請詳查曾姓老師還有沒有加害其他學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝再度揭發台南國小老師不當管教案，單親弱勢「小榮」和同儕，被一名曾姓老師長期延誤用餐或強迫灌食，甚至不讓學童上洗手間，教育局調查回文查無此事，導致家長刑事敗訴，後在新校長協助查到新事證，民事以曾老師侵權行為判10萬元，家長並向黃偉哲市長陳情，請詳查是否有其他學生受害。

林燕祝指出，這次揭發的國小老師不當管教事件，猶如獲20年資深優良教師獎國小張老師的翻版，該名國小曾姓老師常遭家長投訴不當管教，督學也訪視，無奈學校未積極介入處理，曾姓老師轉到B校，從2017年9月起2018年5月，曾老師不讓弱勢且單親高年級學生「小榮」吃飯，中餐放在桌下豆腐等食材出現酸味才讓孩子吃，也不讓他上洗手間，1個下午只能上1次，他的同學則是被架起來強迫餵食。

林燕祝說，曾老師的不當管教經其小榮母親鍥而不捨地追查，和新校長秉公處理，全案經台南地院一審民事判決賠償。判決書指出，曾老師卻有延誤小榮用餐，該行為侵害小榮的自由、學習權、人格發展權且情節重大，曾老師也確有在小榮同儕面前，對小榮口出「你是學習障礙，需要別人這樣對待你嗎？」、「上課輔，是浪費國家資源」，侵害人格發展權、名譽權情節重大，且經常禁止小榮參與聯課活動課程的行為，已侵害小榮學習權，且屬情節重大，一審判曾老師賠償10萬元。

林燕祝表示，有教無類是教育原則的本體，因材施教是教育原則的實踐，曾老師一再歧視出身於單親且弱勢家庭的學童，只關愛成績優秀的學童，利用喜歡的學童管理欺壓其他學童，因為學校提供事證不足，家長提起刑事告訴敗訴，換了新校長才贏得民事一審官司，曾老師被以侵權行為判賠10萬元，現在曾老師轉至C校任職，是否有不當管教，請教育局查明，不能讓不適任老師就到其他學校任職，為了規避責任維護校譽，很多的時候傷害的不只是加害人，更多的是袖手旁觀的體制。

林燕祝詢問黃偉哲，曾老師是一位適任教師嗎？受害學童家長現在要向市長陳情，請問市長是否願意接受陳情並立即查辦？黃偉哲表示願意詳察，並立刻接受受害學童家長陳情。

台南市教育局指出，有關議員指陳台南市某校曾姓教師疑似不適任情事，教育局表示，該師於2018至2019年間確有違法處罰之情事，當時已核予申誡2次並考列考績乙等，同時要求參與正向管教研習，提升班級經營與學生管教技巧。

本次，議員指出該師仍有其它違法處罰事證，該局於接獲具體陳情後，即指示學校依法啟動調查並進行各項通報作業，若案件查核屬實，將啟動不適任教師評議程序，全力為學生受教品質及學習環境把關，同時也將追究本案轄管學校當時處置情形，倘有違失事項，並將予以行政處分。



針對校園體罰事件，教育局嚴正表示，將秉持不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰的「三不一有」原則積極查處，經調查相關情事後，若確認屬實者，將予以嚴懲，如果情節嚴重時，將啟動不適任教師評議程序，以確保教育人員素質，全力與學校共同建構友善教學環境，提供學生良好的學習環境。

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