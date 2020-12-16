影／阿嬤「用愛心喚回詐騙孫」 23歲男：以後換我扛責

記者沈繼昌／桃園報導

溫馨耶誕節將屆，桃園市榮譽觀護人協進會與桃園地檢舉署，16日邀請社會勞動人參與「愛要怎麼說出口」感恩活動，其中23歲的阿豪來自破碎家庭，由阿嬤帶大，但卻誤入歧途參與詐騙集團，阿嬤除照顧他之外，還要為他籌錢交保，阿豪當場向阿嬤承諾，「不再讓阿嬤擔心流淚了！以後換他扛起責任，為自己人生負責。」

▲桃園地檢署在耶誕節前夕舉辦「愛要怎麼說出口」感恩活動，檢察長王俊力致詞鼓勵與會餐與社會勞動人的心路歷程。（圖／記者沈繼昌攝）

這場「愛要怎麼說出口」感恩活動，16日上午在桃園地檢署一樓法治教育中心舉行，主要邀請社會勞動人與家人參與，以自己的心路歷程感謝家人與觀護人一路扶持；檢察長王俊力勉勵社會勞動人在各機構執行呈現亮麗成果外，藉由感恩活動，在人生旅途上能懂得蛻變，為自己與家人繼續奮戰堅持。

▲桃園地檢署在耶誕節前夕舉辦「愛要怎麼說出口」感恩活動，阿豪致贈阿嬤禮物，感謝阿嬤為他的付出。（圖／記者沈繼昌攝）

其中，故事之一的阿豪說，小時候，父親因積欠大筆賭債，媽媽承受不了精神壓力選擇輕生結束生命，當下覺得自己被放棄了，少了父母照顧溫暖，僅由阿嬤照顧，後來被壞朋友介紹至詐騙集團，由於賺錢快速且不需努力，當車手多次盜領騙得款項，絲毫不曾想過被害人痛苦與絕望，直到自己進入看守所後，猛然驚覺自己的錯誤，卻讓家人痛心，自己造成的惡果卻讓家人幫他收拾爛攤子與承擔。

▲桃園地檢署在耶誕節前夕舉辦「愛要怎麼說出口」感恩活動，阿豪現身說法，感謝阿嬤無悔的照顧與付出。（圖／記者沈繼昌攝）

還好，阿豪觸犯詐欺罪被判刑易服勞動役，經桃檢轉介到平鎮區研華廣愛關懷協會，負責關懷社區老、替行動不便長者按摩等經歷，幾次服務過程聯想到阿嬤，在他叛逆犯錯時總是不斷支持關懷，連被收押還是阿嬤借錢幫他辦理交保；67歲的阿嬤則說，「只要阿豪肯回頭，還是我的孫子！」小孩在沒有溫暖的家庭長大，小孩曾經誤入歧途，做過不少錯事，但只要願意悔改就不會放棄，還好阿豪服社會勞動役期間改變不少，也覺得他真的長大了。

此外，40歲的阿政因觸犯酒駕案件，被判服社會勞動，但家中還有年邁的母親、一週需洗腎三次的弟弟與2名不滿5歲的女兒，若是他入監服刑，家中經濟將陷入困境，還好可透過服社會勞動彌補過錯與折抵刑期，這段期間當然最感謝的還是妻子的支持與扶持，阿政在感恩活動中，以感恩的心衷心感謝「老婆大人」，陪伴他度過人生中最艱苦的一段日子。

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