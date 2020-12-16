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港府26名政務官宣誓擁護基本法 　現職公務員短期內也將跟進

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▲▼香港26名政務官宣誓擁護基本法 。（圖／香港特區政府）

▲香港26名政務官宣誓擁護基本法、效忠香港特區 。（圖／香港特區政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府16日舉辦副局長和政治助理宣誓儀式，全體12名副局長及14名政治助理在特首林鄭月娥的見證下，宣誓擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》（《基本法》），效忠中華人民共和國香港特別行政區。

根據《基本法》，香港的公務人員必須盡忠職守，對香港特別行政區政府負責，副局長和政治助理是政治委任官員，須遵行政府的決定並對此承擔集體責任。

港府指出，除協助司局長處理各方面的政治工作外，副局長在相關局長暫時缺勤時更會代理其職責，「作為特區管治團隊的重要成員，副局長和政治助理須擁護《基本法》和效忠香港特區，實屬理所當然。」

▲▼香港26名政務官宣誓擁護基本法 。（圖／香港特區政府）

港府表示，副局長和政治助理宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，就各自責任許下莊嚴的承諾，向社會真切體現對《基本法》和香港特區的忠誠和承擔，將增強公眾對政治委任官員的信心，意義重大。

除政治委任官員外，香港公務員事務局於今年10月發出通告，要求所有在今年7月1日或之後加入特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分。

港府提到，公務員事務局會在短期內公布有關要求現職公務員簽署聲明的具體安排，常任秘書長及部門首長的宣誓儀式將於18日舉行。

▲▼香港26名政務官宣誓擁護基本法 。（圖／香港特區政府）

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關鍵字：

香港宣誓效忠基本法擁護林鄭月娥

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