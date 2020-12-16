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傳港澳條例修法「刪港資等同外資」　陸委會澄清：非事實

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▲陸委會台港交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會輔導成立的台港服務交流辦公室，於7月1日揭牌運作。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

為放寬港人來台，陸委會月初鬆口，政府正朝「三方向」加以研議，但有媒體報導「陸委會將修法刪除港資等同外資」，並非事實。陸委會16日下午特發聲明澄清，強調修正港澳條例第31條中，對港資來台的相關規定，是政府政策選項之一，但從未有過該一選項，報導已造成外界誤解。

由於香港警方持續逮捕民間抗爭人士入獄，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌接連發文力挺香港，並表示「不會讓香港孤單。」陸委會發言人邱垂正3日表示，我方已在兼顧國家安全及防疫的要求下，研議港澳居民來台制度及法規的便利化，包括優秀畢業生、專業人士來台和投資綠色通道等「三個新的具體方向。」

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正 。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正月初透露政府放寬港人來台，正朝三方向研議  。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，為杜絕如南海集團投資雙子星案等「假港資、真中資」情況，在放寬港資來台同時，讓違規陸資有機可趁，有媒體報導，陸委會擬修改港澳條例31條，包含將刪除港資可等同外資的規定。

對此，陸委會發聲明澄清，表示現行「香港澳門關係條例」第31條規定，港澳資來台投資係準用外國人投資條例之規定，此一規定係適用於單純的港澳資金。

陸委會說，隨著近年中國大陸刻意藉由陸資或在港澳的陸企或陸人，加大對港澳投資及經濟融合的力度，甚至刻意模糊陸港澳彼此的界線，故而港澳資涉陸因素也不斷提高；因此，陸委會已針對此一問題研議強化管理的方式，修正「香港澳門關係條例」第31條規定是選項之一，但從未有「將修法刪除港資等同外資」之規劃，媒體報導造成外界誤解，特予澄清。

陸委會表示，杜絕「假港資、真中資」，陸委會已會同有關機關，在實務審查上，比照外資審查，追蹤最終受益人是否存在陸資等因素，以強化安全管理；另針對香港情勢變化，「具有涉陸因素」之港澳投資案日益增多，也正進一步研議檢討修正相關法令，落實國安管理。

▲▼台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，今日（10/25）發起 #台灣撐港遊行｜ #全球集氣要求釋放十二手足。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港邊城青年日前串聯台灣公民團體，響應香港「12港人關注組」發起撐港遊行，盼台灣政府支持受壓迫港人。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會重申，對於我國經濟、產業發展具有實益之港澳資金及專業人才等，政府秉持兼顧國安管理之既定原則，歡迎來台投資及發展，政府也會給予必要協助；另一方面，政府也會視港澳情勢發展，適時檢討修正政策及措施。

另一方面，對於外傳政府研議放寬港人來台，擬修改港澳條例第31條，港人在台公民團體「香港邊城青年」16日下午也發表回應，呼籲修法應在不會傷害「真港資」前提下進行，方能達到保障香港與台灣人民權益之目的。

香港邊城青年指出，期待台灣政府在現有法制上，進一步改善香港優秀青年在台條件，包含港人工作居留後在台定居，以及在台港生在台灣大專院校畢業後工作居留轉為定居之相關限制。同時，台港服務交流辦公室和執行「香港人道援助關懷行動專案」的所有政府相關部會，應盡快完善援助機制，為未來更多抗爭者向台灣尋求援助的趨勢做準備。

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