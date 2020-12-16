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研究：秦朝兵馬俑採「多通道供應鏈」　「規模經濟」避免停工風險

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▲▼西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者謝璩安攝）

▲西安秦始皇陵兵馬俑。（圖／資料照）

記者蔡紹堅／綜合報導

西安秦始皇陵兵馬俑近期有新發現，研究團隊指出，兵馬俑的生產採取「多渠道供應」（多通道供應）的模式，由多個作坊生產相同的產品，並可能是一種「規模經濟」，以減少因技術困難，或停工帶來的風險，在相對較短的時間內完成前所未有的工程。

秦始皇帝陵博物院與英國倫敦大學學院（UCL）組成的研究團隊近日在國際著名科技考古期刊Archaeometry上發表了有關秦俑生產模式研究的新成果《秦始皇兵馬俑生產、後勤與供應鏈管理的地球化學證據》。

▲▼西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者謝璩安攝）

研究提到，早期學術界曾推測秦兵馬俑採用了模塊化的生產方式，大量的手臂、腿、頭和其他部位進行批量生產，各組件以不同的方式進行組裝，經處理後形成如今所見的形態。

研究提到，為深入研究秦兵馬俑的生產模式，研究團隊採用了便攜X射線熒光光譜的分析方法，對秦俑一號坑內保存的28件文物藏品開展原位無損檢測，獲取其地球化學數據並進行統計分析。

研究發現，陶俑與鋪地磚、陶帶圈、沉積土的成分顯著不同，這與陶俑原料中大量的砂質羼和料（SiO2）有關，這使得土料中的微量元素比例發生了變化；同一陶俑身體各部位的成分相近，而不同陶俑同一身體部位的成分具有明顯差異，「這說明陶俑並非為模塊化生產，很可能由不同的作坊獨立製作。」

▲▼西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者謝璩安攝）

研究指出，鎧甲武士俑中，帶有「咸陽」與「宮」陶文的陶俑，能夠從成分上區分開來，這似乎支持了「咸陽」與「宮」代表兩個不同作坊的觀點，而除了「咸陽」與「宮」外，本次研究中的其他陶俑，有一些表面帶有數字或單個字的陶文，還有很多表面沒有陶文，這些陶俑的成分與帶有「咸陽」陶文的陶俑更接近，或許這些帶有其他字樣陶文或沒有陶文的陶俑也是由「咸陽」作坊所製。

研究認為，秦兵馬俑的生產採用了「多渠道供應」模式，由多個作坊生產相同的產品，「宮」作坊的工匠是「中央專家」，擁有自己的戳印，可能負責質量要求較高的產品，是秦俑製作工程中官方「內部供應鏈」的一部分；「咸陽」與其他作坊的工匠提供了更多的補充產品，大多在陶俑上刻劃自己的標誌。

研究強調，這種多樣化的多渠道供應鏈管理，很可能是一種「規模經濟」，以便於在相對較短的時間內完成這項前所未有的工程，減少因技術困難或停工帶來的風險。

▲▼西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者謝璩安攝）

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