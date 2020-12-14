阿茲特克「獻祭」骷髏塔出土…鑲滿百塊頭骨！　還有女人、兒童

▲阿茲提克帝國骷髏塔出土一批新的頭骨。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥考古團隊日前在阿茲特克時代留下的大型骷髏塔（Huey Tzompantli）又有新的發現，他們找到共119個頭骨，其中不乏女人與小孩，讓這座骷髏塔的頭骨數達到進800個，同時也是古代阿茲特克人的獻祭文化的重要考古發現。

考古學家自2015開始在阿茲提克帝國（Aztec Empire）首都特諾奇蒂特蘭（Tenochtitlan）也就是現在的首都墨西哥城進行挖掘工作。根據《每日郵報》報導，墨西哥國立人類學暨歷史研究學院（Inah）11日在「大神廟」（Templo Mayor）遺址中的大型骷髏塔（Huey Tzompantli）附近發現新的119塊頭骨，包含許多婦女和孩童。

▲▼考古學家認為女人和孩童的頭骨能解釋獻祭文化。（圖／路透）



這座大型骷髏塔是在2017年出土，當時發現有650個已經與石灰岩融為一體的骷顱頭，以及數千塊人骨碎片。據了解，中美洲許多文化都有斬首俘虜來的戰士，再把頭顱整齊擺放頭架上的習俗，就來西班牙人初到時，也對此文化感到非常敬畏。

考古學家羅德里格斯（Barrera Rodriguez）表示，這是非常重要的考古發現，也可能證實了古代阿茲特克人的獻祭文化，「雖然我們不能確定當中有多少人是戰士，但可能有些是被用來進行活人獻祭的俘虜。」

參與考古的生物人類學家博拉斯（Rodrigo Bolanos）也說，「我們原本預期是看到很多男性，，而且是年輕人，因為戰士通常是新血，但現在卻發現婦女及小孩，這些人都是跟戰爭沾不上邊的。」

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