俄芭蕾舞團採檢結果延至明下午2時公布　指揮中心揭原因

記者洪巧藍、林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增境外移入病例當中包含4名俄羅斯籍藝文表演團體成員（莫斯科古典芭蕾舞團），指揮官陳時中宣布要求該團其餘48名成員再次採檢，確認陰性才可繼續演出，指揮中心晚間宣布，考量首演已經取消，已無緊急檢驗急迫性，相於明天下午2時記者會再行公布。

▲莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創）

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莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，預計在台北、高雄演出12場，首場就是今晚在台北國家戲劇院，然而因為團員染疫，指揮中心原要求其餘成員再次採檢確認陰性之後，可以繼續演出，若有陽性就要停演，不久之後主辦單位隨即決定首場停辦。

指揮中心晚間宣布，俄羅斯芭蕾舞團第二次採檢，因今晚演出已取消，原預定18:30公布檢驗結果，因已無緊急檢驗之急迫性，故回歸一般採檢與檢驗流程處理，並於明（17）日14:00記者會一併公布。聯合數位文創也表示，將依指揮中心公告為主，再對外公布。

據了解該團成員共計52人，包含51名舞者以及1名經紀人，主要都從俄羅斯莫斯科出發，僅有1名日籍團員從日本來台，經紀人則從西班牙經法國、香港抵台。

4名確診者都是俄羅斯籍成員，2男2女，年齡介於20至60多歲，因受邀來臺參演，於今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今皆無症狀；12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。由於個案皆無症狀，且檢疫地點均為一人一室，未與他人接觸，故無須匡列接觸者。