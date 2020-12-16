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馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」！衝熱搜冠軍　馬粉崩潰：還我馬總統

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▲▼左為馬英九動刀前，右為馬英九動刀後。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝馬英九臉書）

▲左為馬英九動刀前，右為動刀後。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝馬英九臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九14日在臉書分享美食，大啖嘉義火雞肉飯，未料一張拔掉墨鏡的照片引發網友歪樓，「眼睛變好奇怪」、「邪惡的眼睛」。馬英九也因此登上Google16日熱搜第一。

馬英九照片釋出後，有馬粉崩潰在臉書下方留言「為什麼要做手術啊…原本還ok的啊…原本慈眉善目+炯炯有神，現在怎麼像個老頑童，還我我的好總統啊」。而該照片也在PTT上引發討論，網友紛紛留言「左眼看起來有點像義眼」、「同樣70歲，為何阿扁看起來還比較年輕啊」、「誰說整形一定變帥的？」、「原本沒整比較好看」、「去拉皮還差不多」、「怎麼變石英了」、「看起來像是連方瑀失散多年的弟弟」、「很像恐怖片裡會出現的角色」、「可憐啊！這麼有錢有權還找不到好醫生！」

▲▼馬英九PO美食。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九PO美食。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

根據Google今天搜尋排行，馬英九因一則PO美食照遭網友歪樓的新聞，登上熱搜第一，第二名則是補教名師高國華的前妻蔡郁璇、第三是英雄聯盟信用卡，第四至第六名是藝人范冰冰、口罩國家隊加利科技負責人林明進、核能流言終結者創辦人黃士修。

相關搜尋「馬英九　眼睛」、「馬英九　消費券」、「馬英九　眼袋」、「馬英九　割眼袋」、「馬英九　整形」、「馬英九　手術」等關鍵字搜尋次數飆升。

馬英九6、7月出席活動被發現都戴墨鏡，事後馬英九辦公室證實，馬英九有眼瞼下垂困擾，就醫後醫師建議即早手術治療，避免危及視力。據媒體報導，馬英九動眼袋手術，由軍系醫院整形外科名醫執刀，而同院醫師透露，幫名人開刀壓力大，沒人敢接手，馬英九應是透過好朋友推薦才找到名醫願意執刀。

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