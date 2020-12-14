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周江杰：馬英九不要裝糊塗　就不會想到你國際認證「bumbler 」

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▲▼民進黨完成最後5個艱困選區提名，阮昭雄、賴品妤、蔡沐霖、周江杰、張銘祐。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨發言人周江杰。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九13日批評放寬含萊克多巴胺美豬牛進口，政府標示產地是討好美國人。對此，民進黨發言人周江杰表示，2012年CODEX還未訂定出標準前，就開放萊牛，甚至說出「「談判TIFA，美牛非過不可」的人，就是馬英九，請他不要裝糊塗，台灣人民就不會一直想起他國際認證的「bumbler」。

周江杰表示，2012年在CODEX還未訂定出標準前，與沒有任何產業協助配套方案下，就急於想開放含萊克多巴胺美國肉品進口，甚至說出「談判TIFA，美牛非過不可」的人，就是馬英九，「馬英九今天的這種言論，根本就是2020年的馬英九打臉2012年馬英九」。

周江杰指出，2012年馬英九以當時國民黨團壓倒性的席次優勢，通過其黨團修正動議的《食品衛生管理法》第17條之一：「中央主管機關得對直接供應飲食之場所，就其供應之特定食品，要求以中文標示『原產地』；對特定散裝食品販賣者，得就其販賣之地點、方式予以限制，或要求以中文標示品名、『原產地（國）』、製造日期或有效日期等事項。」

周江杰說，如果按馬英九今日的標準，當初2012年的馬英九開放美牛進口，也是同樣要求標示「原產地」，難道也是所謂的「 討好美國」嗎？

周江杰強調，請馬英九不要裝糊塗，為了刷存在感，說出昨是今非、為反對而反對的發言，這樣台灣人民就不會一直想起他的「bumbler 」國際認證。

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