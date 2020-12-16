蔡政府稱開放萊豬換國際地位　洪秀柱：熱臉貼冷屁股「愚蠢至極」

▲沈智慧絕食超過97小時，身體相當虛弱，11:30送往國泰醫院。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧自12日起絕食超過97小時，16日中午在前國民黨主席洪秀柱的苦勸下終於就醫。洪秀柱受訪時痛批，蔡政府稱開放萊豬能換取國際地位，但拿熱臉去貼人家冷屁股，卻換不到任何東西，還沾沾自喜覺得自己拍到馬屁，直批愚蠢至極。

沈智慧從12月12日開始絕食，這段期間，已陸續有國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前黨主席朱立倫，國民黨立委林為洲、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆等人，以及民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿前往探視。

▲洪秀柱探視沈智慧。（圖／記者楊蕓攝）

針對民間團體曾針對綠委訪查是否會投票廢止萊豬行政命令，但多數都不表態，洪秀柱批評，顯然連民進黨都覺得進口萊豬政策有問題，自己心虛不敢表態、打模糊仗，因此呼籲透過記名表決，每個人坦承自己的立場是什麼，也能反映出大家對這個政策支持到什麼程度、反對到什麼程度。

對於衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌稱開放萊豬能換取國際地位，洪秀柱直呼「這是很可笑的說法」，包括歐盟、中國大陸完全拒絕萊豬進口，請問有損害他們國際地位嗎？洪秀柱直呼實在太荒謬、沒有邏輯，政府也說得出口，他們真的覺得台灣民眾有那麼愚蠢嗎？

▲立委賴士葆、曾銘宗探視沈智慧。（圖／記者楊蕓攝）

洪秀柱也認為，政府不可能會認真稽查，還推託給業者要他們自行標示，「我看美國20%的萊豬全都進到台灣了，其他地方不吃嘛！台灣政府既然這麼歡迎，全部都進口到這邊來了。」

洪秀柱呼籲，如果民進黨到時採不記名表決，那就能認定他們都支持萊豬進口，選舉的時候就用選票教訓他們。她痛批，蔡政府拿熱臉去貼人家冷屁股，換不到任何東西，還沾沾自喜覺得自己拍到馬屁、抱到大腿，但什麼好處都沒有，還犧牲國民健康，「愚蠢至極！是可忍孰不可忍，只有用選票來顛覆這個政府，否則老百姓前途堪慮、健康堪慮，我們沒有未來。」

▲沈智慧絕食超過97小時，身體相當虛弱，11:30送往國泰醫院。（圖／記者楊蕓攝）

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