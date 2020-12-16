　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人夫「殺妻賣屋」遭判死　獨留9歲女兒扛240萬元債務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

河南9歲女童小蔓（化名）的父親犯下殺人案遭判處死刑，她不僅淪為孤兒，還因為繼承問題被法院裁定應賠償人民幣55萬元（約新台幣240萬元）。消息傳開後激起網友撻伐，鄭州金水區法院最終在16日發表聲明道歉，後續將會依法解除女童的限制消費令。

▲女童,哭,女孩,性侵。（圖／視覺中國）

▲小蔓成了孤兒，還要扛起父親留下的債務。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

綜合陸媒報導，小蔓的父親原本是鄭州某報社的副主任，2011年他喜迎女兒誕生，但幸福的家庭生活只持續了9個月，後來因為沉迷賭博，先後輸掉人民幣數十萬元，搞到信用卡透支、借高利貸還債，債務也越滾越多，想要賣掉夫妻共同出資購買的房子還債，卻遭妻子、岳母拒絕，因而種下殺機。

2012年2月23日小蔓的父親將加有安眠藥的飲料拿給妻子、岳母喝，等到兩人陷入昏睡，再用尿布悶殺，並拖到浴室分屍；2天之後，他同意將房子以人民幣68萬餘元賣給同業的王姓夫妻，簽約當日還收下人民幣55萬元，同時交出鑰匙，然而，還沒等到房子辦好過戶，他就被警方逮捕了。

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲小蔓的父親在殺害妻子、岳母之後，還將房子賣給同業一對夫妻。

小蔓的父親被判處死刑，最終伏法；外公歷經千辛萬苦爭取成為孫女的法定監護人，原以為事情能就此平定下來，沒想到一波未平一波又起。小蔓因為父親留下來的房產糾紛，今年10月被法院判定應該替父還債，年僅9歲就得扛起人民幣55萬元的債務，因為無法還錢，11月再加碼一條限制消費令。

消息傳開後，不僅激起網友抨擊，就連法界人士也替小蔓抱不平。對此，鄭州金水區法院16日凌晨1時許發布聲明道歉，強調對未成人發出限制消費令是不符合立法精神和善意文明執行理念的，後續會依法解除，還給小蔓健康成長的環境，同時也對執法人員的「機械司法」感到很抱歉，「由衷感謝並誠懇歡迎廣大網友的監督和關心。」

ET快訊
1年上山1次找到失蹤男　50萬獎金怎麼用？獵人心寒：家屬沒打
控所長尋人瀆職道歉！　姊姊現身三鞠躬：對不起
快訊／涉槍朝太陽穴射擊男友　老闆更三審逆轉無罪
快訊／救命恩人就是他！　中橫失蹤男家屬要當面給50萬獎金
國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明當場變臉：你有什麼資格
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話　國台辦回應了

大連本土無症狀+4！　均在重點人群定期篩檢中發現

人夫「殺妻賣屋」遭判死　獨留9歲女兒扛240萬元債務

離台僅162公里！福建福清核電廠曾故障停機　官方：無放射性釋放

裁定違建遭強拆！香堂文化新村3千多戶被斷水電...大學教授絕食抗議

黎智英被「鐵鍊纏腰」送法院！林飛帆：中共羞辱給國際社會看

港版N號房！300人被誘當「SOD主角」　A房拍片B房獻身

中共黨員滲透西方機構？　陸外交部：中國威脅論翻版

「我希望爸爸死掉」！5歲男童許下生日願望…下秒含恨離世

拜登正式當選　陸外交部：推動中美關係穩健發展

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話　國台辦回應了

大連本土無症狀+4！　均在重點人群定期篩檢中發現

人夫「殺妻賣屋」遭判死　獨留9歲女兒扛240萬元債務

離台僅162公里！福建福清核電廠曾故障停機　官方：無放射性釋放

裁定違建遭強拆！香堂文化新村3千多戶被斷水電...大學教授絕食抗議

黎智英被「鐵鍊纏腰」送法院！林飛帆：中共羞辱給國際社會看

港版N號房！300人被誘當「SOD主角」　A房拍片B房獻身

中共黨員滲透西方機構？　陸外交部：中國威脅論翻版

「我希望爸爸死掉」！5歲男童許下生日願望…下秒含恨離世

拜登正式當選　陸外交部：推動中美關係穩健發展

柯文哲：蔡英文12萬戶社宅政績　有五分之一是我們要幫你完成

未來婆婆砸錢裝潢化妝間「拒付兒婚房」　她怨小氣反遭洗版打臉

巴西總統正式祝拜登勝選　外媒曝1關鍵：可能轉向中國

勇健體質養出來！專業藥師教你「3招」提升抵抗力

蜜臀辣照洗版！梅威瑟宣傳脫衣舞俱樂部　駕3千萬勞斯萊斯送餐

蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話　國台辦回應了

看更多廣告！YouTube強制所有影片「插入廣告」　網嗆：吃相難看

黃光芹：國民黨該整的不是臉而是整形象

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊「不可能」：完全沒營養

不僅是女性專屬　你不知道的【男性更年期】問題

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

A房拍片B房臨幸！300人被誘當SOD主角

裁定違建！香堂文化新村3千多戶遭強拆

川航1名飛行員確診　曾參加300人婚宴

都被狗咬「只有弟弟打疫苗」！姊姊慘腦死

男童跪守癌末母惹哭網友！致電失聯生父秒被掛斷

陪讀到高中壓力大　17歲兒殺母逃家

冷空氣來襲！內蒙古爆零下43.6度低溫

家門遭建公廁　公家機關拒拆

黎智英被「鐵鍊纏腰」送法院！林飛帆狂酸

更多熱門

相關新聞

身障女嘴含木棍打字　10年創作200萬字

身障女嘴含木棍打字　10年創作200萬字

生而為人，或許四肢健全沒有病痛，就是最幸運的事了。大陸河南省洛陽市有一名張姓女子，因早產導致腦部受到損傷，四肢無法正常活動，為了讓她不無聊，家人買了一台電腦，而她從此愛上寫作，並用嘴巴含著木棍敲打鍵盤，在這10年間敲出了約200萬字的小說。

送葬隊伍遭貨車逆向衝撞...釀9死4傷「棺材全毀」

送葬隊伍遭貨車逆向衝撞...釀9死4傷「棺材全毀」

李克強探訪河南保障房住戶　關注中低收入問題

李克強探訪河南保障房住戶　關注中低收入問題

整村直播帶貨！　農民樂當電商老闆...年銷500多萬大蔥

整村直播帶貨！　農民樂當電商老闆...年銷500多萬大蔥

名列世界最奇特博物館　他超大膽...收集上千座唐代墓誌銘

名列世界最奇特博物館　他超大膽...收集上千座唐代墓誌銘

關鍵字：

河南

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

大哥柴「叼菸蒂皺眉」媽醒來嚇傻

Pornhub影片全沒了！網：印度神童預言12月災難

伯恩山詭盯門把吠叫　媽驚覺不妙

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面