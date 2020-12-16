人夫「殺妻賣屋」遭判死　獨留9歲女兒扛240萬元債務

記者黃翊婷／綜合報導

河南9歲女童小蔓（化名）的父親犯下殺人案遭判處死刑，她不僅淪為孤兒，還因為繼承問題被法院裁定應賠償人民幣55萬元（約新台幣240萬元）。消息傳開後激起網友撻伐，鄭州金水區法院最終在16日發表聲明道歉，後續將會依法解除女童的限制消費令。

▲小蔓成了孤兒，還要扛起父親留下的債務。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

綜合陸媒報導，小蔓的父親原本是鄭州某報社的副主任，2011年他喜迎女兒誕生，但幸福的家庭生活只持續了9個月，後來因為沉迷賭博，先後輸掉人民幣數十萬元，搞到信用卡透支、借高利貸還債，債務也越滾越多，想要賣掉夫妻共同出資購買的房子還債，卻遭妻子、岳母拒絕，因而種下殺機。

2012年2月23日小蔓的父親將加有安眠藥的飲料拿給妻子、岳母喝，等到兩人陷入昏睡，再用尿布悶殺，並拖到浴室分屍；2天之後，他同意將房子以人民幣68萬餘元賣給同業的王姓夫妻，簽約當日還收下人民幣55萬元，同時交出鑰匙，然而，還沒等到房子辦好過戶，他就被警方逮捕了。

▲小蔓的父親在殺害妻子、岳母之後，還將房子賣給同業一對夫妻。

小蔓的父親被判處死刑，最終伏法；外公歷經千辛萬苦爭取成為孫女的法定監護人，原以為事情能就此平定下來，沒想到一波未平一波又起。小蔓因為父親留下來的房產糾紛，今年10月被法院判定應該替父還債，年僅9歲就得扛起人民幣55萬元的債務，因為無法還錢，11月再加碼一條限制消費令。

消息傳開後，不僅激起網友抨擊，就連法界人士也替小蔓抱不平。對此，鄭州金水區法院16日凌晨1時許發布聲明道歉，強調對未成人發出限制消費令是不符合立法精神和善意文明執行理念的，後續會依法解除，還給小蔓健康成長的環境，同時也對執法人員的「機械司法」感到很抱歉，「由衷感謝並誠懇歡迎廣大網友的監督和關心。」